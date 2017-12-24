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16:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Расстроившийся из-за искусственной елки отец стал мемом

Мэдисон Наполи из Калифорнии сняла на камеру реакцию своего отца Джона, узнавшего, что в этом году в их доме к Рождеству установлена не натуральная, а искусственная елка. Неподдельное разочарование и негодование, которое он попытался скрыть, моментально превратило его в мем.

Дочь Джона сняла момент, когда мать сообщает ему, что в этом году у них не будет живой елки. Борясь с расстройством и гневом, мужчина выслушивает жену, делает глубокий отворачивается, идет к камину, нагибается за своими туфлями, берет обувь и уходит. «Я не смогу это принять это», — говорит он напоследок.

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Мэдисон рассказала BuzzFeed, что отец искренне хотел натуральную елку, поскольку считает, что искусственные убивают дух Рождества. Однако мать все равно решила покупать именно ненастоящее дерево. Саму елку пока не купили, поэтому когда отец обернулся и увидел маленькое пластиковое деревце, он счел это за издевательство.

Реакция мужчины растрогала микроблогеров. Видео стало вирусным, им поделились больше 80 тысяч пользователей, а выражение лица Дожна в момент, когда он узнает о елке, стало мемом.

«Я смотрю на 2017 год и убегаю в 2018-ый».

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Выражение лица Джо закольцевали в гифку, оно разошлось по сети под названием «гребаное разочарование».

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В результате семья Наполи сжалилась над отцом и купила настоящую пушистую живую елку.

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