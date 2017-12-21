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09:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Крушение вертолета под Братском: спасатели возобновили поиски пассажира

«Еврокоптер» потерпел авиакатастрофу 7 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели вновь ищут тело пассажира, который находился в частном вертолете «Еврокоптер». Напомним, крушение вертолета под Братском произошло 7 декабря. Через шесть дней, 13 декабря, вертолет с телом пилота внутри обнаружили на дне Братского водохранилища в четырех километрах от поселка Чистый. На следующий день воздушное судно вытащили из воды. Тело пассажира — братского бизнесмена Егора Банщикова — в районе крушения «Еврокоптера» не обнаружили.

— С помощью глубоководного аппарата «FALCON» обследовано дно на площади 112,6 квадратных метров и 35 тысяч квадратных метров подо льдом, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. — Спасатели подняли из воды крупный обломок хвоста вертолета. А в среду, 20 декабря, они перешли в другой район, чтобы искать тело пассажира.

Напомним, после крушения вертолета под Братском заведено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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