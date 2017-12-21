Крушение вертолета под Братском: спасатели возобновили поиски пассажира
«Еврокоптер» потерпел авиакатастрофу 7 декабря.
«Еврокоптер» потерпел авиакатастрофу 7 декабря.
Спасатели вновь ищут тело пассажира, который находился в частном вертолете «Еврокоптер». Напомним, крушение вертолета под Братском произошло 7 декабря. Через шесть дней, 13 декабря, вертолет с телом пилота внутри обнаружили на дне Братского водохранилища в четырех километрах от поселка Чистый. На следующий день воздушное судно вытащили из воды. Тело пассажира — братского бизнесмена Егора Банщикова — в районе крушения «Еврокоптера» не обнаружили.
— С помощью глубоководного аппарата «FALCON» обследовано дно на площади 112,6 квадратных метров и 35 тысяч квадратных метров подо льдом, — сообщает
Напомним, после крушения вертолета под Братском заведено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».