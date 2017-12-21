По улицам Ташкента курсирует колонна бульдозеров с гирляндами
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В этом году жители Ташкента стали свидетелями крайне удивительного перформанса в преддверии Нового года, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В этом году жители Ташкента стали свидетелями крайне удивительного перформанса в преддверии Нового года, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На днях на улицах столицы в вечернее время стала разъезжать колонна из пяти огромных бульдозеров, украшенных гирляндами, а за рулем мощной техники сидели Деды Морозы.
Ташкентцы
«Больше креатива, страна! Веселее жить будем!» — написала в социальных сетях жительница узбекской столицы.
«Увидела и настроение поднялось после работы», — отметила другая.
Часть узбекистанцев скептично отметила, что такие колонны не организуют просто так, указывая на происходящий сейчас снос Дома кино и расположенных рядом жилых массивов.
«На рисовом возле мечети Ислом Ота в районе пяти вечера они наряжались, фотосессию делали. Непонятно кто, зачем. Была мысль, что с таким праздничным настроем едут ломать
«Праздник к нам приходит ломать районы, кварталы», — замечает другой.
«К нам идет веселый снос!», — отмечает еще один.
Были и те, кто призывал людей окунуться в атмосферу праздника и забыть о плохом.
«Отвыкли мы, естественно, от хорошего и праздничного: сразу испуг, подозрение. Хоть перед праздником уберите подальше свои страхи! Встречайте НГ, а там видно будет! Хоть несколько дней побудьте в предпраздничном настроении!», — написала жительница столицы.
Некоторые узбекистанцы поддержали эту креативную волну и предложили еще ряд интересных шоу.
«Так, инкассаторские машины надо было пустить. Ездили бы деньги раздавали», — предложил один.
«Интересно, а снегурочки на чем будут ездить? Страшно представить. Молодцы, конечно», — заметил другой.