По улицам Ташкента курсирует колонна бульдозеров с гирляндами

Источник: Sputnik

На днях на улицах столицы в вечернее время стала разъезжать колонна из пяти огромных бульдозеров, украшенных гирляндами, а за рулем мощной техники сидели Деды Морозы.

Ташкентцы по-разному восприняли это интересное шоу. Некоторые восхитились тем, что столица становится более креативной в канун Нового года, радовались ощущению праздника, атмосфере, которой так долго не хватало городу.

«Больше креатива, страна! Веселее жить будем!» — написала в социальных сетях жительница узбекской столицы.

«Увидела и настроение поднялось после работы», — отметила другая.

Часть узбекистанцев скептично отметила, что такие колонны не организуют просто так, указывая на происходящий сейчас снос Дома кино и расположенных рядом жилых массивов.

«На рисовом возле мечети Ислом Ота в районе пяти вечера они наряжались, фотосессию делали. Непонятно кто, зачем. Была мысль, что с таким праздничным настроем едут ломать что-то… », — пишет один из них.

«Праздник к нам приходит ломать районы, кварталы», — замечает другой.

«К нам идет веселый снос!», — отмечает еще один.

Были и те, кто призывал людей окунуться в атмосферу праздника и забыть о плохом.

«Отвыкли мы, естественно, от хорошего и праздничного: сразу испуг, подозрение. Хоть перед праздником уберите подальше свои страхи! Встречайте НГ, а там видно будет! Хоть несколько дней побудьте в предпраздничном настроении!», — написала жительница столицы.

Некоторые узбекистанцы поддержали эту креативную волну и предложили еще ряд интересных шоу.

«Так, инкассаторские машины надо было пустить. Ездили бы деньги раздавали», — предложил один.