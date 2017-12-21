Ученые построили климатическую модель мира из «Игры Престолов»

Климатологи предположили, что планета из «Игры престолов» имеет, в отличие от Земли, не эллипсоидную, а шарообразную форму и при этом расположена под таким углом, что одно полушарие всегда ближе к Солнцу.
То, что зима и лето в Вестеросе могут длиться по несколько десятилетий и наступать в разное время, ученые объяснили непостоянным наклоном оси вращения планеты вокруг Солнца.
Статья с исследованием климата «Игры престолов» была опубликована в нерецензируемом журнале под псевдонимом одного из персонажей сериала — Самвелла Тарли. Одним из авторов статьи является ученый из Бристольского университета Дэн Лант, говорится на сайте университета.
Ранее портал iz.ru сообщал, что продюсеры «Игры престолов» получили предложение от национальной вещательной компании «Саха» снять восьмой сезон в Якутии. В поступившем в HBO сообщении говорится, что климат региона идеально подходит, чтобы отснять зимние сцены сериала.