Ученые построили климатическую модель мира из «Игры Престолов»

Климатологи предположили, что планета из «Игры престолов» имеет, в отличие от Земли, не эллипсоидную, а шарообразную форму и при этом расположена под таким углом, что одно полушарие всегда ближе к Солнцу.

То, что зима и лето в Вестеросе могут длиться по несколько десятилетий и наступать в разное время, ученые объяснили непостоянным наклоном оси вращения планеты вокруг Солнца.

Статья с исследованием климата «Игры престолов» была опубликована в нерецензируемом журнале под псевдонимом одного из персонажей сериала — Самвелла Тарли. Одним из авторов статьи является ученый из Бристольского университета Дэн Лант, говорится на сайте университета.