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08:48 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермь встала в 10-балльных пробках

Накануне из-за обильного снегопада автомобильное движение оказалось парализовано почти на всех центральных улицах Перми.

Из-за обильного снегопада, который с середины дня обрушился на Пермь, к вечеру в городе случился транспортный коллапс. В 19.00 сервис «Яндекс Пробки» показал 10 баллов из 10. Автомобильное движение оказалось парализовано почти на всех центральных улицах.

Как сообщают очевидцы, на Куйбышева и Ленина на некоторое время останавливались трамваи. Ситуацию, как обычно, усугубило множество мелких ДТП. На дорогах иногда скорость не превышала 3 км/час.

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