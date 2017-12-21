В России может появиться профессия «специалист по фитнесу»
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по физкультуре и эксперты от Минтруда и Минспорта займутся разработкой профессионального стандарта «специалист по фитнесу».
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по физкультуре и эксперты от Минтруда и Минспорта займутся разработкой профессионального стандарта «специалист по фитнесу».
Как отмечает RT, решение было принято в ходе круглого стола в Общественной палате.
По словам модератора обсуждения, члена комиссии ОП по физкультуре и популяризации здорового образа жизни Елены
«В законе нет понятия
Кроме того, отсутствие четко прописанных требований к специалистам, проводящим тренировки в спортзале, снижает качество услуг, а рост количества недобросовестных организаций в индустрии и вовсе ставит под угрозу жизни граждан, добавила