В России может появиться профессия «специалист по фитнесу»

Источник: РИА Новости

Как отмечает RT, решение было принято в ходе круглого стола в Общественной палате.

По словам модератора обсуждения, члена комиссии ОП по физкультуре и популяризации здорового образа жизни Елены Истягиной-Елисеевой, сегмент коммерческих услуг в фитнес-индустрии фактически не регулируется законом.

«В законе нет понятия фитнес-индустрия, люди, которые работают в этой сфере, не имеют своего законодательного определения. Их профессию нельзя указать в трудовой книжке», — пояснила собеседница телеканала.