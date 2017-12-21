Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Валентин Гафт перенес операцию
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
«Девочки» созрели: фильм, заставивший зрителей падать в обморок
В Чечне объяснили назначение лейтенанта Кадырова главой полиции
Подросток из-за подзатыльника убил двух пенсионеров
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
СМИ: Путин назвал виновного в отстранении России от ОИ-2018
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Финал пресс-конференции Путина – «это просто хамство»
Минск объяснил отказ от российской электроэнергии
Прибалтика резко сменила позицию по российскому газовому проекту
Декларация против Москвы в ПАСЕ провалилась — СМИ
Ксения Собчак позирует в платье-халате и «короне» из перьев
Поклонники раскритиковали Кару Делевинь за неряшливый вид
Поклонники не узнали Анастасию Заворотнюк – СМИ
СМИ: Виторган рассказал, почему полюбил Собчак
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10В Вене прошли акции протеста
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
09:31 (мск), источник: РИА Новости

В России может появиться профессия «специалист по фитнесу»

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по физкультуре и эксперты от Минтруда и Минспорта займутся разработкой профессионального стандарта «специалист по фитнесу».

Источник: РИА Новости

Как отмечает RT, решение было принято в ходе круглого стола в Общественной палате.

Читайте также
В фитнес-клубе больше инфекций, чем в туалете

По словам модератора обсуждения, члена комиссии ОП по физкультуре и популяризации здорового образа жизни Елены Истягиной-Елисеевой, сегмент коммерческих услуг в фитнес-индустрии фактически не регулируется законом.

«В законе нет понятия фитнес-индустрия, люди, которые работают в этой сфере, не имеют своего законодательного определения. Их профессию нельзя указать в трудовой книжке», — пояснила собеседница телеканала.

Кроме того, отсутствие четко прописанных требований к специалистам, проводящим тренировки в спортзале, снижает качество услуг, а рост количества недобросовестных организаций в индустрии и вовсе ставит под угрозу жизни граждан, добавила Истягина-Елисеева.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Страны Балтии меняют отношение к проекту 'Северный поток-2'
По мосту в Крым уже ездит транспорт
Кадыров ответил на включение его в санкционный список США
Какие долги по налогам простят россиянам
«Ъ»: ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки
Минск объяснил отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму
Apple признала, что искусственно замедляет работу старых iPhone
В Мельбурне автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие
Кассовые чеки помогут ЦИК повысить явку на выборах президента
Спорт
«Я полностью чист! Это скандал!»: Пихлера не пускают в Пхенчхан Никто из тренеров и врачей, сопровождавших российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Фото Алексея Чумакова с 2-месячной дочкой растрогало поклонников Фанаты назвали певца лучшим на свете отцом.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь