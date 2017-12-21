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09:28 (мск), источник: Om1.ru

Грипп пока не пришел в Омскую область

Несмотря на то, что в декабре был зафиксирован первый случай свиного гриппа, сейчас в области циркулируют только негриппозные инфекции.

Региональное Управление Роспотребнадзора отчиталось о ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости этими инфекциями, впрочем, медики заявляют, что он характерен для осени и зимы.

За неделю с 11 по 17 декабря в регионе зарегистрировали 8 592 случая заболевания ОРВИ, однако показатель на 24,7% ниже эпидемического порога.

Как показал мониторинг, в области за неделю получены положительные результаты в 18,5%, у заболевших диагностированы коронавирусы, бокавирусы, но все они относятся к негриппозным. Гриппа же в Омской области пока нет, хотя ранее был зарегистрирован единичный случай.

В ведомстве напомнили, в этом году было вакцинировано 791 513 человек, среди которых 541 513 взрослых. За свой счет и средства работодателя прививки поставили 47 197 человек. Таким образом, вакцину получили 42,5% населения региона.

Управление Роспотребнадзора продолжает ежедневный мониторинг заболеваемости.

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