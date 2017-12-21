Улицы в центре Воронежа отремонтируют литым асфальтом с помощью новой техники

Источник: РИА "Воронеж"

В Центральном районе Воронежа улицы начали ремонтировать литым асфальтобетоном. Технология позволяет производить ямочный ремонт при повышенной влажности и низких температурах. До конца декабря планируют отремонтировать улицы Кольцовская, Загоровского, Софьи Перовской, Степана Разина, сообщила пресс-служба мэрии города в среду, 20 декабря.

Парк Комбината благоустройства Центрального района пополнился 26 единицами техники на общую сумму более 80 млн рублей. В частности, в парке впервые появился рециклер асфальтобетона. Это позволило увеличить объем уборки района и производить новые работы. К ремонту дороги литым асфальтобетоном уже приступили на улице Ломоносова.

Комбинат также впервые приобрел грейферный погрузчик. Его появление позволяет вывозить с улиц района строительный мусор, песок, металлолом и даже бревна. За рабочую смену с несанкционированных свалок с помощью погрузчика стали вывозить около 60 куб. м мусора. Ранее для вывоза такого количества мусора использовали один фронтальный погрузчик, два самосвала и двух грузчиков. Расходы комбината значительно сократились.

Контекст

С 1 ноября все районные комбинаты благоустройства работают в зимнем режиме и уже переоборудовали поливомоечные машины в пескоразбрасыватели. Зимой для уборки тротуаров и улиц привлекут 400 работников и 25 снегоочистителей. При сильных метелях будут также привлекаться коммерческие организации и предприятия.