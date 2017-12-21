Улицы в центре Воронежа отремонтируют литым асфальтом с помощью новой техники
Комбинат благоустройства получил 26 спецмашин на сумму более 80 млн рублей.
Комбинат благоустройства получил 26 спецмашин на сумму более 80 млн рублей.
В Центральном районе Воронежа улицы начали ремонтировать литым асфальтобетоном. Технология позволяет производить ямочный ремонт при повышенной влажности и низких температурах. До конца декабря планируют отремонтировать улицы Кольцовская, Загоровского, Софьи Перовской, Степана Разина, сообщила
Парк Комбината благоустройства Центрального района пополнился 26 единицами техники на общую сумму более 80 млн рублей. В частности, в парке впервые появился рециклер асфальтобетона. Это позволило увеличить объем уборки района и производить новые работы. К ремонту дороги литым асфальтобетоном уже приступили на улице Ломоносова.
Комбинат также впервые приобрел грейферный погрузчик. Его появление позволяет вывозить с улиц района строительный мусор, песок, металлолом и даже бревна. За рабочую смену с несанкционированных свалок с помощью погрузчика стали вывозить около 60 куб. м мусора. Ранее для вывоза такого количества мусора использовали один фронтальный погрузчик, два самосвала и двух грузчиков. Расходы комбината значительно сократились.
Контекст
С 1 ноября все районные комбинаты благоустройства работают в зимнем режиме и уже переоборудовали поливомоечные машины в пескоразбрасыватели. Зимой для уборки тротуаров и улиц привлекут 400 работников и 25 снегоочистителей. При сильных метелях будут также привлекаться коммерческие организации и предприятия.
До конца 2017 года администрация планирует закупить 133 единицы коммунальной техники, из которых 102 единицы необходимы для работы зимой. Власти приобретут погрузчики, комбинированные дорожные машины, трактора со щетками, снегопогрузчики, грейдеры.