«Бережливые поликлиники» появятся в Краснодарском крае
Проект, в котором на сегодня участвуют восемь кубанских поликлиник, планируется запустить в 2018 году по всему региону.
Проект, в котором на сегодня участвуют восемь кубанских поликлиник, планируется запустить в 2018 году по всему региону.
Внедрение современных технологий в запись и прием пациентов в рамках проекта позволят сделать медицину удобнее и доступнее для жителе края.
— Речь идет об изменении тактики мышления врача, определенное время приема пациента, электронная регистратура. Это серьезные экономические вещи, которые нужно качественно продумать, и это повлечет за собой улучшение медицинского обслуживания в целом. — сказала Анна Минькова,
Продолжится на Кубани и развитие проекта «Вежливая регистратура» — в регионе уже обновили 57 регистратур. Работа в них максимально переведена на электронный документооборот, что упрощает работу персонала и экономит время пациентов.