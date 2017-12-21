«Бережливые поликлиники» появятся в Краснодарском крае

Внедрение современных технологий в запись и прием пациентов в рамках проекта позволят сделать медицину удобнее и доступнее для жителе края.

— Речь идет об изменении тактики мышления врача, определенное время приема пациента, электронная регистратура. Это серьезные экономические вещи, которые нужно качественно продумать, и это повлечет за собой улучшение медицинского обслуживания в целом. — сказала Анна Минькова, вице-губернатор Краснодарского края .