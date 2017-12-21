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09:49 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

«Бережливые поликлиники» появятся в Краснодарском крае

Проект, в котором на сегодня участвуют восемь кубанских поликлиник, планируется запустить в 2018 году по всему региону.

Внедрение современных технологий в запись и прием пациентов в рамках проекта позволят сделать медицину удобнее и доступнее для жителе края.

— Речь идет об изменении тактики мышления врача, определенное время приема пациента, электронная регистратура. Это серьезные экономические вещи, которые нужно качественно продумать, и это повлечет за собой улучшение медицинского обслуживания в целом. — сказала Анна Минькова, вице-губернатор Краснодарского края.

Продолжится на Кубани и развитие проекта «Вежливая регистратура» — в регионе уже обновили 57 регистратур. Работа в них максимально переведена на электронный документооборот, что упрощает работу персонала и экономит время пациентов.

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