23 декабря в Симферополе ограничат движение транспорта

Причина — предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка. Период ограничения, сообщили в Мининформ РК, с 00:00 до 16:00.

Движение транспорта ограничат:

— по улице Киевской до перекрестка с улицей Никанорова в сторону въезда в Симферополь со стороны Джанкоя.

— от перекрестка бульвара Франко и улицы Куйбышева до перекрестка улицы Куйбышева и улицы Февральской.

— на улице Дмитрия Ульянова — от улицы Севастопольской до переулка Гавена.