23 декабря в Симферополе ограничат движение транспорта
23 декабря в Симферополе движение транспорта будет ограничено сразу в нескольких районах.
23 декабря в Симферополе движение транспорта будет ограничено сразу в нескольких районах.
Причина — предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка. Период ограничения, сообщили в Мининформ РК, с 00:00 до 16:00.
Движение транспорта ограничат:
— по улице Киевской до перекрестка с улицей Никанорова в сторону въезда в Симферополь со стороны Джанкоя.
— от перекрестка бульвара Франко и улицы Куйбышева до перекрестка улицы Куйбышева и улицы Февральской.
— на улице Дмитрия Ульянова — от улицы Севастопольской до переулка Гавена.
— на улице Героев Сталинграда — дублирующий проезд от универсама «Яблоко» до школы № 10.