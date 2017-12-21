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10:18 (мск), источник: КрымPress

23 декабря в Симферополе ограничат движение транспорта

23 декабря в Симферополе движение транспорта будет ограничено сразу в нескольких районах.

Причина — предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка. Период ограничения, сообщили в Мининформ РК, с 00:00 до 16:00.

Движение транспорта ограничат:

— по улице Киевской до перекрестка с улицей Никанорова в сторону въезда в Симферополь со стороны Джанкоя.

— от перекрестка бульвара Франко и улицы Куйбышева до перекрестка улицы Куйбышева и улицы Февральской.

— на улице Дмитрия Ульянова — от улицы Севастопольской до переулка Гавена.

— на улице Героев Сталинграда — дублирующий проезд от универсама «Яблоко» до школы № 10.

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