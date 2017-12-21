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10:00 (мск), источник: ИА REGNUM

«Мы пьём меньше»: очередной выпад главы Хакасии рассмешил новосибирцев

В марте текущего года глава Хакасии назвал Новосибирск «колхозом», а в декабре заявил, что жители Хакасии пьют меньше.

Очередное критическое высказывание главы Хакасии Виктора Зимина в сторону Новосибирска — не повод для обиды, а повод посмеяться. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур.

Хакасская пресса сообщила об очередном выпаде главы республики 20 декабря. Во время награждения лучших предпринимателей региона Зимин вспомнил весенний инцидент. Тогда, в марте 2017 года, информационное пространство двух регионов взорвала новость о том, что глава Хакасии назвал Новосибирск «колхозом».

«Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня. Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее. Живут красиво там, где живут богаче. Все это знают. Красивые и умные приезжают туда, где лучше. Это же правда, поэтому Москва всегда и стягивает на себя элиту общества», — наперебой цитировали Зимина и хакасские, и новосибирские массмедиа.

И вот уже в декабре, на торжественной церемонии награждения предпринимателей, Виктор Зимин вновь вспомнил о Новосибирске.

«Я всегда горжусь тем, что нас считают… ну узнают и начинают считать, что мы цивилизованная республика, быстро растущая. Нас немного, без малого 600 тысяч, но мы очень успешные. Мы тогда поспорили с Новосибирском, пошутили маленько. Сказали, что они, ну… Потом же начали сравнивать. Конечно, у нас нет академии. У нас ещё чего-то нет, но у нас есть своё, чем мы можем гордиться. Мы пьём меньше! Значит, больше работаем, лучше работаем! Остальное не буду задевать, опять обидятся», — цитирует Зимина информагентство «Хакасия».

Добавим, если сравнение с «колхозом» из уст главы Хакасии новосибирцев задело, то нынешний выпад такого общественного резонанса не вызвал. В частности, такой вывод можно сделать в связи с тем, что это высказывание гораздо меньше обсуждают в соцсетях.

«Трудно сказать, чем именно Новосибирск задел главу Хакасии. Может быть, тем, что люди из Хакасии уезжают в Новосибирск учиться и работать, а может тем, что здесь расположено полпредство — не знаю. Но уверен, что жителей Новосибирска высказывания Зимина не обижают», — сказал Алексей Мазур.

Во-первых, новосибирцы и сами достаточно критично относятся к своему городу, считает собеседник ИА REGNUM. А, во-вторых, большинство новосибирцев и вовсе даже не знает, как зовут руководителя Хакасии.

«Так что заявления Зимина — это повод посмеяться, но не повод для обиды», — резюмировал Алексей Мазур.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2017 года заявление Зимина про «колхоз» прокомментировал губернатор Новосибирской области. Тогда этот пост занимал Владимир Городецкий.

«Недостойный поступок высшего должностного лица», — сказал Городецкий.

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