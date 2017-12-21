Омичи пожаловались заму Бастрыкина на маленькие пенсии и коммунальщиков

В Омск визитом приехал зампред Следственного комитета РФ Илья Лазутов. В нашем городе он провел прием граждан и успел пообщаться в 134 местными жителями.

В основном люди жаловались на нерадивых коммунальщиков, пытались найти справедливость при начислении пенсий и тарифов. Также обращались к представителю Следкома в качестве последней меры повлиять на органы местного самоуправления, которые не рассматривали их заявления.

Десять человек пришли не пожаловаться, а, наоборот, поблагодарить за помощь в расследовании особо тяжких преступлений.