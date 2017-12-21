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10:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Омичи пожаловались заму Бастрыкина на маленькие пенсии и коммунальщиков

Илья Лазутов специально приехал в наш город специально, чтобы пообщаться с местными жителями.

В Омск визитом приехал зампред Следственного комитета РФ Илья Лазутов. В нашем городе он провел прием граждан и успел пообщаться в 134 местными жителями.

В основном люди жаловались на нерадивых коммунальщиков, пытались найти справедливость при начислении пенсий и тарифов. Также обращались к представителю Следкома в качестве последней меры повлиять на органы местного самоуправления, которые не рассматривали их заявления.

Десять человек пришли не пожаловаться, а, наоборот, поблагодарить за помощь в расследовании особо тяжких преступлений.

— Всем обратившимся на прием даны подробные разъяснения. По некоторым заявлениям даны указания о необходимости проведения процессуальных проверок и возбуждения уголовных дел, — сообщает пресс-служба областного СУСК. — По итогам приема граждан проведено совещание с личным составом Следственного управления, где проанализированы причины значительного количества поступивших обращений и обсуждены меры по повышению качества и следственной работы.

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