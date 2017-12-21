Омичи пожаловались заму Бастрыкина на маленькие пенсии и коммунальщиков
Илья Лазутов специально приехал в наш город специально, чтобы пообщаться с местными жителями.
Илья Лазутов специально приехал в наш город специально, чтобы пообщаться с местными жителями.
В Омск визитом приехал зампред Следственного комитета РФ Илья Лазутов. В нашем городе он провел прием граждан и успел пообщаться в 134 местными жителями.
В основном люди жаловались на нерадивых коммунальщиков, пытались найти справедливость при начислении пенсий и тарифов. Также обращались к представителю Следкома в качестве последней меры повлиять на органы местного самоуправления, которые не рассматривали их заявления.
Десять человек пришли не пожаловаться, а, наоборот, поблагодарить за помощь в расследовании особо тяжких преступлений.
— Всем обратившимся на прием даны подробные разъяснения. По некоторым заявлениям даны указания о необходимости проведения процессуальных проверок и возбуждения уголовных дел, — сообщает