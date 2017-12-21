76 человек не смогли с первой попытки улететь из Норильска в Новосибирск

Источник: Reuters

По технической причине в аэропорт Норильска вернули летевший в Новосибирск самолет. Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел утром 21 декабря.

Самолет авиакомпании S7 модели Embraer E-170 вылетел из Норильска в 9:15 часов утра. Он направлялся в новосибирский аэропорт «Толмачёво». На борту судна находились 6 членов экипажа, 76 пассажиров и 1392 кг груза. Во время полета сработал датчик технической неисправности, поэтому экипаж решил вернуться в аэропорт вылета.

Через час — в 10:15 — воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Норильска.

В настоящее время авиатехники продолжают осматривать борт. Пассажиров планируют отправить в пункт назначения в 14:00. Если понадобится, для этого выделят резервный борт.