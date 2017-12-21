Приморцам рассказали, как отметить новый год без травм

Время новогодних праздников не обходится без происшествий. Поэтому, несмотря на выходные дни, работники здравоохранения, охраны порядка и МЧС продолжат нести свою службу. Подробнее о том, как встретить Новый год и провести каникулы без ущерба для жизни и здоровья, жителям края рассказали представители служб защиты населения на онлайн — конференции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Одной из главных причин травматизма и пожаров в праздники, по мнению специалистов, несомненно, является пиротехника. Здесь необходимо предусмотреть всё — начиная от места приобретения и до утилизации. Как рассказал начальник сектора испытательной пожарной лаборатории МЧС России по Приморскому краю Евгений Пушкарь, покупать пиротехнику следует исключительно в специализированных магазинах.

«Чтобы не огорчить, а порадовать себя новогодним фейерверком, не стоит забывать, что рынки и третьи места — не лучшее место для его покупки. Следует брать такие предметы там, где можно быть уверенным, что владельцы магазина отвечают за качество своего товара. Прежде чем запускать салюты, важно заранее определить место, где это будет сделать удобно и безопасно — естественно, подальше от жилых домов. Также необходимо предварительно изучить инструкцию пиротехнического устройства, пообщаться со специалистами насчёт запусков и так далее. После использования салюты нельзя выбрасывать сразу. Следует замочить их в воде не менее, чем на сутки, а только потом утилизировать как бытовые отходы», — отметил Евгений Пушкарь.

Он добавил, что фейерверки стоит запускать в трезвом состоянии, поэтому призвал приморцев не выпивать много спиртного. К слову о травматизме: если неприятность всё же случилась, то необходимо позвонить в скорую помощь, которая также будет дежурить в праздники. Начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению краевого департамента здравоохранения Ольга Мехонцева рассказала, какие меры следует предпринять при получении травм и ожогов.

«Наш отдел подготовил специальный алгоритм оказания первой помощи. При возгорании одежды следует потушить её с помощью снега или плотной ткани. Если человек не получил никаких жизненнопасных повреждений, то можно самостоятельно обратиться в травмпункты, которые будут работать на протяжении всех праздников. При поражении зрительных органов помощь смогут оказать врачи глазного отделения больницы рыбаков. Если же всё-таки человек получил опасный ожог, то следует позвонить в скорую помощь по номерам 03 с городского телефона или 103 с мобильного. До приезда врачей необходимо промыть ожог холодной водой, а затем приложить к ране холод», — поделилась врач.