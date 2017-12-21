Приморцам рассказали, как отметить новый год без травм
Сотрудники МЧС призывают жителей края не пить много спиртного.
Сотрудники МЧС призывают жителей края не пить много спиртного.
Время новогодних праздников не обходится без происшествий. Поэтому, несмотря на выходные дни, работники здравоохранения, охраны порядка и МЧС продолжат нести свою службу. Подробнее о том, как встретить Новый год и провести каникулы без ущерба для жизни и здоровья, жителям края рассказали представители служб защиты населения на онлайн — конференции, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«Чтобы не огорчить, а порадовать себя новогодним фейерверком, не стоит забывать, что рынки и третьи места — не лучшее место для его покупки. Следует брать такие предметы там, где можно быть уверенным, что владельцы магазина отвечают за качество своего товара. Прежде чем запускать салюты, важно заранее определить место, где это будет сделать удобно и безопасно — естественно, подальше от жилых домов. Также необходимо предварительно изучить инструкцию пиротехнического устройства, пообщаться со специалистами насчёт запусков и так далее. После использования салюты нельзя выбрасывать сразу. Следует замочить их в воде не менее, чем на сутки, а только потом утилизировать как бытовые отходы», — отметил Евгений Пушкарь.
«Наш отдел подготовил специальный алгоритм оказания первой помощи. При возгорании одежды следует потушить её с помощью снега или плотной ткани. Если человек не получил никаких жизненнопасных повреждений, то можно самостоятельно обратиться в травмпункты, которые будут работать на протяжении всех праздников. При поражении зрительных органов помощь смогут оказать врачи глазного отделения больницы рыбаков. Если же
Во время новогодних праздников в Приморье продолжат дежурить и полицейские. Места массового скопления людей в городах обязательно проконтролируют специализированные отряды сотрудников МВД с собаками. Патрулировать территорию они будут во всех городах края.