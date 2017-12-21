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10:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жителей и гостей Хабаровска приглашают на Коляду

В субботу на набережной состоится фольклорный праздник.

Хабаровск, 21 декабря, AmurMedia.

Всех желающих хабаровчан приглашают на Коляду. Под таким названием в субботу, 23 декабря, в 15:00 на катке на набережной состоится фольклорный праздник, сообщили ИА AmurMedia в КГУП «Недвижимость».

Накануне Нового года члены содружества русских общин Хабаровска приготовили для гостей набережной яркое праздничное представление.

«День зимнего солнцестояния — это рождения молодого солнышка. Этот праздник мы отметим шумно и весело на катке. Будут веселые песни, пляски и игры. Гости набережной познакомятся со старинными русскими традициями и обычаями, которые направлены на реализацию самых смелых планов в следующем году, — рассказали организаторы мероприятия. — Все вместе мы заведем хороводные танцы, закружим и взрослых, и детей в уральскую кадриль.

Каждый участник фольклорного праздника получит отличный заряд новогоднего настроения.

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