В Ташкенте презентовали новую школьную форму

Источник: Podrobno.uz

Показ прошел в рамках конкурса молодых дизайнеров «Нафосат-2017». На подиум вышли совсем юные модели, продемонстрировав новую дизайнерскую школьную форму, которую возможно в будущем примерят на себя наши дети.

Напомним, что инициативу о введении в школах Узбекистана единой формы высказал президент Шавкат Мирзиёев в начале этого года. Глава государства тогда подчеркнул, что ученики не должны отличаться своим видом и между ними не должно быть социального неравенства. Форма как раз и будет отвечать всем этим требованиям.

Среди главных требований к разрабатываемой форме — качество пошива и обязательное использование тканей, произведенных в Узбекистане.