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10:19 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте презентовали новую школьную форму

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте прошла презентация возможных вариантов школьной формы, обязательное введение которой предусмотрено в школах Узбекистана в будущем учебном году.

Источник: Podrobno.uz
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Показ прошел в рамках конкурса молодых дизайнеров «Нафосат-2017». На подиум вышли совсем юные модели, продемонстрировав новую дизайнерскую школьную форму, которую возможно в будущем примерят на себя наши дети.

Напомним, что инициативу о введении в школах Узбекистана единой формы высказал президент Шавкат Мирзиёев в начале этого года. Глава государства тогда подчеркнул, что ученики не должны отличаться своим видом и между ними не должно быть социального неравенства. Форма как раз и будет отвечать всем этим требованиям.

Среди главных требований к разрабатываемой форме — качество пошива и обязательное использование тканей, произведенных в Узбекистане.

Из всего представленного разнообразия планируется в итоге утвердить семь различных вариантов эскизов, которые и будут предложены школам на выбор. Для малоимущих предусматривается разработать механизм покупки формы в кредит, когда родители будут оплачивать 50% от ее стоимости сразу, а оставшуюся сумму — частями в течение учебного года.

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 В Ташкенте презентовали новую школьную форму (фото)
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