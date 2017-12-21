В Перми установят часы, отсчитывающие время до 300-летия города

Источник: Комсомольская правда

В Перми начали подготовку к 295-летнему юбилею города, который будет отмечаться в следующем году. Основные мероприятия, которые обычно проходят 12 июня, в день города, останутся прежними.

Это и встреча дня рождения Перми у памятника Татищеву, и укладка памятных плит, и карнавал. Но так как год не простой, а юбилейный, то в течение всего года будут проходить еще разнообразные мероприятия.

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В частности, в Перми установят часы обратного отсчета. Они будут показывать время, оставшееся до наступления очередного — 300-летнего юбилея.

Также в предстоящий юбилейный год предполагается дать пермским улицам имена «отцов-основателей» города: Василия Татищева, первого пермского губернатора Карла Модераха, меценатов Любимовых и Смышляевых. Это решение должен принять Совет по топонимике.

Напомним, в ноябре городская администрация предложила пермякам придумать названия для 18 новых улиц, которые появятся в трех микрорайонах.