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16:39 (мск), источник: Популярная механика

Самая крутая железная дорога в мире

В Швейцарии построили железную дорогу на горном склоне, в результате создав самую отвесную магистраль в мире.

Источник: Популярная механика

Дорога длиной всего 1720 метров, и начинается в долине около города Швица в Швейцарии. Ведет она в деревню Стус, где живет всего около 100 человек, находящуюся на живописном плато без единой машины вокруг. Фуникулерная дорога станет единственным видом регулярного транспорта для жителей Стуса.

Железнодорожная дорога поднимается по горе с уклоном под 110%, и на такой отвесной поверхности раньше дорог не строили никогда. По дороге поезд проходит через три туннеля и мост.

Даже при таком уклоне поезд движется с постоянной скоростью, максимально развивая скорость 10 м/с. Каждый из круглых вагонов, которые уже окрестили «беличьими колесами», может содержать до 34 пассажиров.

Линия получила название Stoos Bahn и стоила около 52,6 миллионов долларов, но в Швейцарии полагают, что помимо интеграции этих отдаленных районов в общую жизнь страны, новая дорога положит начало новому и перспективному туристическому маршруту. Так что, похоже, деревню Стус ждут серьезные преобразования.

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