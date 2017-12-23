Бесплатное порно оказалось под угрозой
Отмена сетевой нейтральности в США может привести к исчезновению бесплатной порнографии. Об этом сообщает The Independent.
Отмена сетевой нейтральности в США может привести к исчезновению бесплатной порнографии. Об этом сообщает The Independent.
Специалисты уверены, что крупнейшие
«Отмена сетевой нейтральности — первый шаг к воцарению консервативного режима в США и во всем мире. И это коснется не только порнографии, но и представлений о сексуальности», — высказался представитель xHamser Алекс Хокинс (Alex Hawkins).
14 декабря Федеральная комиссия по связям США проголосовала за отмену сетевой нейтральности. Принцип net neutrality предполагал, что