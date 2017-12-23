Бесплатное порно оказалось под угрозой

Источник: Reuters

Специалисты уверены, что крупнейшие интернет-провайдеры в первую очередь ограничат скоростной доступ к порносайтам и потребуют дополнительную плату за то, чтобы посетители ресурсов смогли загружать видеоролики на привычной для них скорости. Это повлечет за собой введение платы за просмотр порно.

«Отмена сетевой нейтральности — первый шаг к воцарению консервативного режима в США и во всем мире. И это коснется не только порнографии, но и представлений о сексуальности», — высказался представитель xHamser Алекс Хокинс (Alex Hawkins).

Он также добавил, что ограничения могут коснуться желающих загрузить любительские ролики, что существенно ограничит контент на многих сайтах.