Создан мощный противозачаточный гель для мужчин

Источник: Популярная механика

Работа над лекарственным противозачаточным средством, по сути деактивирующим деятельность сперматозоидов, ведется уже давно, и кажется в ней наметился прогресс.

Национальный американский институт детского здоровья и развития человека объявил, что уже с апреля начинает клинические испытания противозачаточного геля для мужчин. В испытаниях будут участвовать более 400 пар из США, Италии, Кении, Великобритании и Швеции.

Все предыдущие средства подобного рода для мужчин имели множество побочных эффектов и испытаний не прошли. Ученые надеются, что новый препарат будем совсем другим.

Активные вещества геля — это нестерон, вариант прогестерона, и синтетическая форма тестостерона. Нестерон не даст организму производить тестостерон, который нужен телу для производства сперматозоидов. Синтетический тестостерон же позволить заменить потерю естественного для восстановления гормонального баланса, но при этом производства спермы не дает.

Гель втирают в предплечья и плечи — примерно пол-чайной ложки вещества каждый день — так как для его использование необходимо покрыть максимальное количество кожи. Активные вещества медленно проникают в кровь, но в отличие от таблетки, остаются в организме надолго, не распадаясь моментально.