Создан мощный противозачаточный гель для мужчин
Сейчас для мужчин существует лишь два контрацептива — презервативы и вазэктомия.
Сейчас для мужчин существует лишь два контрацептива — презервативы и вазэктомия.
Работа над лекарственным противозачаточным средством, по сути деактивирующим деятельность сперматозоидов, ведется уже давно, и кажется в ней наметился прогресс.
Национальный американский институт детского здоровья и развития человека объявил, что уже с апреля начинает клинические испытания противозачаточного геля для мужчин. В испытаниях будут участвовать более 400 пар из США, Италии, Кении, Великобритании и Швеции.
Все предыдущие средства подобного рода для мужчин имели множество побочных эффектов и испытаний не прошли. Ученые надеются, что новый препарат будем совсем другим.
Активные вещества геля — это нестерон, вариант прогестерона, и синтетическая форма тестостерона. Нестерон не даст организму производить тестостерон, который нужен телу для производства сперматозоидов. Синтетический тестостерон же позволить заменить потерю естественного для восстановления гормонального баланса, но при этом производства спермы не дает.
Гель втирают в предплечья и плечи — примерно
Мужчинам, участвующим в испытаниях, дадут большую бутылку с гелем, который они должны будут применять каждый день. Исследователи замечают, что высыхает он за одну минуту. Резкое снижение производства спермы начинается примерно в течение 72 часов. В первые четыре месяца тестов женщинам в паре предписано использовать женские контрацептивы, а уровень спермы у мужчин будут регулярно измерять. После этого парам посоветуют пользоваться исключительно гелем в течение как минимум года.