Средняя зарплата прикамских учителей выросла в два раза за четыре года

Источник: РИА "Новости"

По данным министерства, заработная плата учителей в Пермском крае — одна из самых высоких среди регионов ПФО. Так, показатель 29,9 тыс. рублей на 10% выше средней заработной платы по округу.

Накануне глава Минтруда Максим Топилин, выступа на съезде «Единой России», сообщил, что четыре региона могут не выполнить майские указы президента по зарплатам в 2018 году. В их числе он назвал и Пермский край. Чиновник уточнил, что регионы не предусмотрели в своем бюджете достаточный полный объем средств на следующий год, сообщает ТАСС.

Между тем, на 2018 год средства в бюджете Пермского края на исполнение указа президента по заработной плате учителей предусмотрены в полном объеме, заверила министр образования Прикамья Раиса Кассина.

«В соответствии с указом президента от 07.05.2012 № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования должна быть доведена до средней заработной платы в соответствующем регионе. На данные цели на 2018 год в бюджете Пермского края предусмотрено 135,5 млн рублей, что позволит выполнить указ в полном объеме», — уточнила госпожа Кассина.