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15:22 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Средняя зарплата прикамских учителей выросла в два раза за четыре года

За период реализации майских указов президента заработная плата педагогов прикамских школ выросла с 15 тыс. 340 рублей в 2012 году до 29 тыс. 935 рублей в 2016 году, сообщили в пермском краевом Минобре.

Источник: РИА "Новости"

По данным министерства, заработная плата учителей в Пермском крае — одна из самых высоких среди регионов ПФО. Так, показатель 29,9 тыс. рублей на 10% выше средней заработной платы по округу.

Накануне глава Минтруда Максим Топилин, выступа на съезде «Единой России», сообщил, что четыре региона могут не выполнить майские указы президента по зарплатам в 2018 году. В их числе он назвал и Пермский край. Чиновник уточнил, что регионы не предусмотрели в своем бюджете достаточный полный объем средств на следующий год, сообщает ТАСС.

Между тем, на 2018 год средства в бюджете Пермского края на исполнение указа президента по заработной плате учителей предусмотрены в полном объеме, заверила министр образования Прикамья Раиса Кассина.

«В соответствии с указом президента от 07.05.2012 № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования должна быть доведена до средней заработной платы в соответствующем регионе. На данные цели на 2018 год в бюджете Пермского края предусмотрено 135,5 млн рублей, что позволит выполнить указ в полном объеме», — уточнила госпожа Кассина.

В министерстве финансов Пермского края сообщили, что в бюджете региона, несмотря на дефицит и ограничение федеральных дотаций Пермскому краю в размере 2,3 млрд рублей, заложено стопроцентное выполнение майских указов президента.

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