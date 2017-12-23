Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
В РФ произошел стремительный взлет платежей за ЖКУ
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Белые пятна на карте: как в России умирали городаВ России за последние три десятилетия оказались заброшены сотни небольших городов. Люди потеряли работу и покинули дома
Как восприняли украинскую конференцию Собчак
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Охота на «Огайо»: Авиация ВМФ России выслеживает подлодки США
Бесконечные ноги: СМИ о смелом фото Бондарчук
Елена Перминова отдыхает с семьей на горнолыжном курорте
Екатерина Варнава станцевала в блестящем мини-платье
Эксперт о Порошенко: он задумал кровавую провокацию против России
МИД Польши: Украина не понимает, чем все кончится
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Чубайс не пришел на встречу с Путиным в Кремле
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
10В Вене прошли акции протеста
14:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани состоялось открытие двух детских садов после капремонта

В честь открытия воспитанники и их педагоги дали праздничный концерт.

Источник: Reuters

В Ново-Савиновском районе Казани после капитального ремонта открылись два детских сада — № 165 и № 346. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Учреждения были отремонтированы по республиканской программе. Из бюджета на ремонт было выделено 60 млн рублей.

Строители заменили полы, окна, отремонтировали санузлы, инженерные сети, кровлю, обустроили теневые навесы, а также заменили асфальтовое покрытие — к игровым павильонам теперь проложены новые дорожки.

В честь открытия воспитанники и их педагоги дали праздничный концерт.

Гостями праздника стали специалисты отдела образования администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На промплощадке «Тюрнясево» в Нурлатском районе открыли производство текстильной продукции
МИД РФ прокомментировал решение США поставлять оружие Киеву
Путин призвал честно обозначить нерешенные проблемы
КПРФ выдвинула кандидатом в президенты Павла Грудинина
Собчак представила предвыборную программу
«Барселона» разгромила «Реал» в класико
Путин: Молодежь в России должна иметь равные возможности
Страницы Кадырова в Instagram и Facebook оказались заблокированы
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Куда уйдут Мутко? В понедельник исполком РФС может принять отставку своего президента Виталия Мутко
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь