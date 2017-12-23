В Казани состоялось открытие двух детских садов после капремонта

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В Ново-Савиновском районе Казани после капитального ремонта открылись два детских сада — № 165 и № 346. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Учреждения были отремонтированы по республиканской программе. Из бюджета на ремонт было выделено 60 млн рублей.

Строители заменили полы, окна, отремонтировали санузлы, инженерные сети, кровлю, обустроили теневые навесы, а также заменили асфальтовое покрытие — к игровым павильонам теперь проложены новые дорожки.

В честь открытия воспитанники и их педагоги дали праздничный концерт.