В Казани состоялось открытие двух детских садов после капремонта
В честь открытия воспитанники и их педагоги дали праздничный концерт.
В честь открытия воспитанники и их педагоги дали праздничный концерт.
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Учреждения были отремонтированы по республиканской программе. Из бюджета на ремонт было выделено 60 млн рублей.
Строители заменили полы, окна, отремонтировали санузлы, инженерные сети, кровлю, обустроили теневые навесы, а также заменили асфальтовое покрытие — к игровым павильонам теперь проложены новые дорожки.
В честь открытия воспитанники и их педагоги дали праздничный концерт.
Гостями праздника стали специалисты отдела образования администрации Авиастроительного и