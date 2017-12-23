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15:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Почти 700 человек в Самаре съедут из ветхого жилья в начале года

Эти жители города даже смогли увидеть свои будущие дома. Пока только на картинках.

Источник: РИА "Новости"

В Самаре в министерство строительства на встречу с чиновниками позвали жителей города, которых не успели расселить из ветхого жилья в этом году. Оказалось, что в Самаре из старых квартир до установленного законом 1 сентября не успели переселить 694 человека. Все эти люди владеют жилплощадью объемом более 10 тыс кв.м.

Всего в рамках программы должны были переселить чуть больше 20 тыс. человек. Расселялось более 300 тыс. кв.м. квартир в аварийном фонде. Так что осталось действительно немного. Для того, чтобы люди не переживали, их и позвали на встречу и на презентации показали дома и квартиры, которые для них уже закуплены. Переезд должен состояться уже в начале 2018 года, пообещали заместитель министро строительства Анатолий Баранников.

Всего на программу переселения граждан из ветхого жилья было потрачено более 11 млрд рублей, из них более семи миллиардов — из областного бюджета.

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