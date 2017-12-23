Почти 700 человек в Самаре съедут из ветхого жилья в начале года

В Самаре в министерство строительства на встречу с чиновниками позвали жителей города, которых не успели расселить из ветхого жилья в этом году. Оказалось, что в Самаре из старых квартир до установленного законом 1 сентября не успели переселить 694 человека. Все эти люди владеют жилплощадью объемом более 10 тыс кв.м.

Всего в рамках программы должны были переселить чуть больше 20 тыс. человек. Расселялось более 300 тыс. кв.м. квартир в аварийном фонде. Так что осталось действительно немного. Для того, чтобы люди не переживали, их и позвали на встречу и на презентации показали дома и квартиры, которые для них уже закуплены. Переезд должен состояться уже в начале 2018 года, пообещали заместитель министро строительства Анатолий Баранников.