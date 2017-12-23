Шастайло: поиски Максима Мархалюка продолжаются

Мальчик пропал 16 сентября , операция по его поиску стала самой масштабной в Беларуси, в ней приняли участие не только милиция, армия и спасатели, но и тысячи волонтеров.

«Первая версия: ребенок стал жертвой несчастного случая, заблудился в лесу. Вторая версия: ребенок стал жертвой преступления. Искали не только Максима, но и лиц, которые могли быть причастны к криминальному исчезновению Максима. На данный момент нами отработано несколько тысяч граждан. Любые версии нами проверяются. Сюда даже привозили ясновидящих, которые якобы знали… Мы им показывали все, включая бросовые сооружения и свалки. Работа проводилась, проводится и будет проводиться», — рассказал Шастайло.