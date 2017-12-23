Новогодний квест для взрослых пройдет в Нижнем Новгороде

С 23 по 30 декабря в Нижнем Новгороде будет проходить новогодний квест для взрослых. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

— Мероприятие будет проходить сразу на трех городских площадках — в информационном центре на площади Минина, литературном музее Горького и ГЦСИ «Арсенал», — говорится в сообщении городской администрации. — Принять участие в квесте смогут лица, достигшие 18 лет.

Чтобы принять участие в квесте, участникам необходимо правильно ответить на пять вопросов, получить необходимые отметки в кварте квеста и бросить свой билет в лототрон. Получить карту квеста можно в информационном центре на площади Минина и Пожарского. Там же в 12:00 31 декабря состоится розыгрыш призов. Кстати, при получении подарков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.