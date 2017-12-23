Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Путин на просьбу Миронова о званиях артистов: здрасьте, приехали
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
В «Газпроме» ответили на заявления «Нафтогаза» о победе в суде
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
В США назвали главную "страховку" РФ в случае войны — СМИ
Явлинский поведал о разговоре с Путиным об Украине
Елена Перминова отдыхает с семьей на горнолыжном курорте
Екатерина Варнава станцевала в блестящем мини-платье
Эксперт о Порошенко: он задумал кровавую провокацию против России
МИД Польши: Украина не понимает, чем все кончится
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Чубайс не пришел на встречу с Путиным в Кремле
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
10В Вене прошли акции протеста
14:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Новогодний квест для взрослых пройдет в Нижнем Новгороде

Мероприятие будет проходить сразу на трех площадках.

С 23 по 30 декабря в Нижнем Новгороде будет проходить новогодний квест для взрослых. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

— Мероприятие будет проходить сразу на трех городских площадках — в информационном центре на площади Минина, литературном музее Горького и ГЦСИ «Арсенал», — говорится в сообщении городской администрации. — Принять участие в квесте смогут лица, достигшие 18 лет.

Чтобы принять участие в квесте, участникам необходимо правильно ответить на пять вопросов, получить необходимые отметки в кварте квеста и бросить свой билет в лототрон. Получить карту квеста можно в информационном центре на площади Минина и Пожарского. Там же в 12:00 31 декабря состоится розыгрыш призов. Кстати, при получении подарков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Матч Реал Мадрид - Барселона: каталонцы разгромили 3:0 "королевский клуб"
В омской 10-этажке произошел взрыв, обрушилась часть стены
МИД РФ прокомментировал решение США поставлять оружие Киеву
Путин призвал честно обозначить нерешенные проблемы
КПРФ выдвинула кандидатом в президенты Павла Грудинина
Собчак представила предвыборную программу
«Барселона» разгромила «Реал» в класико
Путин: Молодежь в России должна иметь равные возможности
Страницы Кадырова в Instagram и Facebook оказались заблокированы
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Куда уйдут Мутко? В понедельник исполком РФС может принять отставку своего президента Виталия Мутко
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь