Элон Маск показал машину Tesla Roadster, которую отправят к Марсу
В январе SpaceX готовится запустить сверхтяжелую
В январе SpaceX готовится запустить сверхтяжелую
Он опубликовал в Twitter фотографии Tesla Roadster, находящуюся в
В январе должен состояться первый полет сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Она состоит из центрального блока и двух боковых ускорителей, являющихся модифицированными ступенями Falcon 9. Новая ракета, в числе прочего, позволит SpaceX доставлять в космос более крупные грузы.
Однако, как пишет The Verge, компания, по всей видимости, не хочет использовать ценный груз в ходе первого, тестового полета, который, как предупреждал Маск, может закончиться не самым удачным образом. При этом нагружать ракету бетонными или стальными блоками, как это делается обычно в таких случаях, SpaceX не захотела, считая «скучным», и решила отправить «нечто необычное» — да, Tesla Roadster вишневого цвета.
Первый запуск Falcon Heavy подготавливался SpaceX достаточно долго: сначала был запланирован на лето, затем перенесен на ноябрь. Теперь же ожидается, что запуск состоится в январе; недавно Маск опубликовал фотографии уже практически полностью собранной ракеты.