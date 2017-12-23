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13:08 (мск), источник: Популярная механика

Элон Маск показал машину Tesla Roadster, которую отправят к Марсу

В январе SpaceX готовится запустить сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Раннее глава компании Элон Маск заявил, что в качестве полезной нагрузки ракета будет нести… автомобиль Tesla Roadster вишневого цвета. Оказалось, что Маск не шутил.

Он опубликовал в Twitter фотографии Tesla Roadster, находящуюся в штаб-квартире SpaceX и подготавливаемую к запуску. На снимках видно, что автомобиль закреплен между двумя частями головного обтекателя, который будет находиться вверху ракеты.

В январе должен состояться первый полет сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Она состоит из центрального блока и двух боковых ускорителей, являющихся модифицированными ступенями Falcon 9. Новая ракета, в числе прочего, позволит SpaceX доставлять в космос более крупные грузы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако, как пишет The Verge, компания, по всей видимости, не хочет использовать ценный груз в ходе первого, тестового полета, который, как предупреждал Маск, может закончиться не самым удачным образом. При этом нагружать ракету бетонными или стальными блоками, как это делается обычно в таких случаях, SpaceX не захотела, считая «скучным», и решила отправить «нечто необычное» — да, Tesla Roadster вишневого цвета.

Причем, как ранее писал Маск, в автомобиле, который собираются доставить на орбиту Марса, будет играть «Space Oddity» Дэвида Боуи.

Первый запуск Falcon Heavy подготавливался SpaceX достаточно долго: сначала был запланирован на лето, затем перенесен на ноябрь. Теперь же ожидается, что запуск состоится в январе; недавно Маск опубликовал фотографии уже практически полностью собранной ракеты.

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