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23 декабря, источник: Новая Кубань

В Краснодаре выезд с улицы Новороссийской на Северный мост закроют на 4 дня

Ограничительные меры будут приняты в связи с проведением ремонтных работ.

Источник: AP 2017

Мэрия краевой столицы предупреждает горожан: с 3 по 6 января 2018 года выезд с улицы Новороссийской на Северный путепровод будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ.

— Ограничение движения на данном участке улично-дорожной сети запланировано на праздничные дни, когда снижается интенсивность транспортного потока. С 3 по 6 января для движения транспорта будут закрыты подходы к Северному путепроводу со стороны улиц Ялтинской и им. Васнецова в районе ул. Новороссийской, — прокомментировали в МКУ «Единая служба заказчика».

Для автомобилистов составлен «резервный» путь выезда с улицы Новороссийской на улицу Северную. Для того, чтобы вырулить на одну из главных транспортных артерий города, водителям машин надо будет повернуть с ул. Новороссийской на ул. Волжскую, затем на ул. им. Селезнева в сторону ул. Ялтинской и далее — поворот на ул. Северную. Выезд с Северного путепровода на ул. Васнецова и далее на ул. им. Селезнева будет открыт.

С 7 января 2018 года движение возобновится в обычном режиме.

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