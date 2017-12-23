В Краснодаре выезд с улицы Новороссийской на Северный мост закроют на 4 дня
Ограничительные меры будут приняты в связи с проведением ремонтных работ.
Ограничительные меры будут приняты в связи с проведением ремонтных работ.
Мэрия краевой столицы предупреждает горожан: с 3 по 6 января 2018 года выезд с улицы Новороссийской на Северный путепровод будет закрыт в связи с проведением ремонтных работ.
— Ограничение движения на данном участке
Для автомобилистов составлен «резервный» путь выезда с улицы Новороссийской на улицу Северную. Для того, чтобы вырулить на одну из главных транспортных артерий города, водителям машин надо будет повернуть с ул. Новороссийской на ул. Волжскую, затем на ул. им. Селезнева в сторону ул. Ялтинской и далее — поворот на ул. Северную. Выезд с Северного путепровода на ул. Васнецова и далее на ул. им. Селезнева будет открыт.
С 7 января 2018 года движение возобновится в обычном режиме.