Затворы дамбы в Петербурге закрыли из-за опасного повышения уровня воды
В связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды до опасных критериев 23 декабря руководство ГУ МЧС России по
В связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды до опасных критериев 23 декабря руководство ГУ МЧС России по
Закрываются все затворы. Таким образом в
Напомним, это решение было запланированным. Накануне вечером сообщалось, что дамбу закроют ориентировочно с 10:00 23 декабря до 5:57 24 декабря, однако этот график зависит от погодных условий.
По прогнозам, вода может подняться на 13 см выше уровня наводнения. Наводнение фиксируются при превышении уровня воды на водомерном посту «Горный институт» отметки +161 см.