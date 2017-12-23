Затворы дамбы в Петербурге закрыли из-за опасного повышения уровня воды

В связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды до опасных критериев 23 декабря руководство ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с дирекцией Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнения приняли оперативное решение о маневрировании затворами КЗС. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС.