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13:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе зажгли огни на главной елке

На праздничном концерте выступили группы «Время Московское» и «ПМ» (экс — «Премьер Министр»).

Источник: Комсомольская правда

Симферополь по вечерам теперь будет переливаться яркими огоньками. В крымской столице вечером 22 декабря подключили все новогодние светодиодные конструкции и зажгли огни на главной зеленой красавице, установленной на площади им. Ленина.

В городе теперь царит новогоднее настроение.

На открытие елки для жителей и гостей Симферополя сделали сюрприз в виде выступление групп «Время Московское» и «ПМ» (экс — «Премьер Министр»).

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