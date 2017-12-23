В Симферополе зажгли огни на главной елке
На праздничном концерте выступили группы «Время Московское» и «ПМ» (экс — «Премьер Министр»).
На праздничном концерте выступили группы «Время Московское» и «ПМ» (экс — «Премьер Министр»).
Симферополь по вечерам теперь будет переливаться яркими огоньками. В крымской столице вечером 22 декабря подключили все новогодние светодиодные конструкции и зажгли огни на главной зеленой красавице, установленной на площади им. Ленина.
В городе теперь царит новогоднее настроение.
На открытие елки для жителей и гостей Симферополя сделали сюрприз в виде выступление групп «Время Московское» и «ПМ» (экс — «Премьер Министр»).