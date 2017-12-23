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13:35 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Эдвард Сноуден представил мобильное приложение для защиты от слежки

Журнал Wired сообщил, что с помощью программы Haven устройство будет вести скрытую видеосъемку и аудиозапись.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден и американский фонд «Свобода прессы» (Freedom of the Press Foundation), одним из руководителей которого он является, представили мобильное приложение, превращающее смартфон в систему для защиты от слежки. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в американском сетевом журнале Wired.

Приложение под названием Haven предназначено для установки на недорогие смартфоны на базе системы Android. Владелец, по замыслу разработчиков, должен оставить этот телефон у себя дома или в гостиничном номере. С помощью Haven устройство будет вести скрытую видеосъемку и аудиозапись и отправлять их владельцу.

Как полагает Сноуден, это может помочь пользователю узнать, пытался ли кто-то в его отсутствие провести в комнате обыск или установить подслушивающие устройства.

Кроме того, программа фиксирует попытки получения несанкционированного доступа к смартфону или установки на него шпионских программ и оповещает об этом владельца.

«Представьте, что у вас есть сторожевой пес, которого вы можете взять в любой гостиничный номер и оставить в комнате на время отсутствия. Он очень умен и замечает все, что происходит, фиксируя это на пленку», — рассказал Сноуден в интервью журналистам Wired. Как он пояснил, «основная идея заключается в том, чтобы создать вокруг себя проверенное пространство», где можно не бояться слежки.

Сноуден признал, что Haven не остановит людей, вторгшихся в комнату, однако программа может помочь задокументировать это и раскрыть информацию о произошедшем. Таким образом приложение мешает спецслужбам злоупотреблять своим положением. «Если вы работаете в секретной полиции и похищаете людей, то Haven повышает для вас риск», — отметил он. «Вам приходится беспокоиться, что любой сотовый телефон может стать свидетелем», — пояснил он.

Сноуден — аналитик, работавший на АНБ, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

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