В КГА назвали причину туманов в районе аэропорта Шымкента

Источник: Kapital.kz

«Многих интересует причины туманов в районе аэропорта города Шымкент, участившихся в последнее время.

Наши эксперты-метеорологи, отвечающие за метеообеспечение полётов дали следующее объяснение данному погодному явлению: в период с 13 декабря по 22 декабря 2017 года на аэродроме Шымкент наблюдался адвективный туман с видимостью от 50 до 600 метров с кратковременным улучшением в дневные часы.

Образование тумана было связано с тем, что Южно-Казахстанская область (в том числе город Шымкент) находилась под воздействием Юго-Западной периферией антициклона с центром в районе Омска", — пояснили в КГА.

В комитете при этом сообщили, что адвективный туман распространялся на большой территории, включая Ташкент, Жетысай, Арысь, Туркестан, Кызылорду и Тараз.