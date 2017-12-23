В КГА назвали причину туманов в районе аэропорта Шымкента
В Комитете гражданской авиации пояснили ситуацию по погодным условиям в районе аэродрома Шымкент, об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на
В Комитете гражданской авиации пояснили ситуацию по погодным условиям в районе аэродрома Шымкент, об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на
«Многих интересует причины туманов в районе аэропорта города Шымкент, участившихся в последнее время.
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Образование тумана было связано с тем, что
В комитете при этом сообщили, что адвективный туман распространялся на большой территории, включая Ташкент, Жетысай, Арысь, Туркестан, Кызылорду и Тараз.
«Это не первый раз, когда устанавливаются такие туманы в регионе, аналогичная синоптическая ситуация (Юго-Западная периферия антициклона) была в январе 2017 года, также способствовала образованию продолжительного (в течении 3- дней) тумана на аэродроме Шымкент», — сообщили в комитете.