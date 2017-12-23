Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
5 трендов здорового питания, которыми запомнился 2017 год
Чубайс не пришел на встречу с Путиным в Кремле
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Путин на просьбу Миронова о званиях артистов: здрасьте, приехали
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
В «Газпроме» ответили на заявления «Нафтогаза» о победе в суде
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Депортированная из Италии Анфиса Чехова: Мне очень обидно
Поклонники не узнали Анастасию Заворотнюк – СМИ
25-летняя внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Поклонники раскритиковали нелепый наряд Кристины Асмус
Эксперт о Порошенко: он задумал кровавую провокацию против России
МИД Польши: Украина не понимает, чем все кончится
Песков ответил на расследование ФБК о доме экс-жены и ее самолете
Путин прервал заседание и ушел на 25 минут
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
10В Вене прошли акции протеста
13:58 (мск), источник: Kapital.kz

В КГА назвали причину туманов в районе аэропорта Шымкента

В Комитете гражданской авиации пояснили ситуацию по погодным условиям в районе аэродрома Шымкент, об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 87% 755 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Kapital.kz

«Многих интересует причины туманов в районе аэропорта города Шымкент, участившихся в последнее время.

Читайте также
Пассажиры авиакомпании SCAT вторые сутки не могут вылететь из Астаны в Усть-Каменогорск (ВИДЕО)

Наши эксперты-метеорологи, отвечающие за метеообеспечение полётов дали следующее объяснение данному погодному явлению: в период с 13 декабря по 22 декабря 2017 года на аэродроме Шымкент наблюдался адвективный туман с видимостью от 50 до 600 метров с кратковременным улучшением в дневные часы.

Образование тумана было связано с тем, что Южно-Казахстанская область (в том числе город Шымкент) находилась под воздействием Юго-Западной периферией антициклона с центром в районе Омска", — пояснили в КГА.

В комитете при этом сообщили, что адвективный туман распространялся на большой территории, включая Ташкент, Жетысай, Арысь, Туркестан, Кызылорду и Тараз.

«Это не первый раз, когда устанавливаются такие туманы в регионе, аналогичная синоптическая ситуация (Юго-Западная периферия антициклона) была в январе 2017 года, также способствовала образованию продолжительного (в течении 3- дней) тумана на аэродроме Шымкент», — сообщили в комитете.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ахметжан Есимов получил новое назначение
МИД РФ прокомментировал решение США поставлять оружие Киеву
Путин призвал честно обозначить нерешенные проблемы
КПРФ выдвинула кандидатом в президенты Павла Грудинина
Собчак представила предвыборную программу
«Барселона» разгромила «Реал» в класико
Путин: Молодежь в России должна иметь равные возможности
Страницы Кадырова в Instagram и Facebook оказались заблокированы
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Куда уйдут Мутко? В понедельник исполком РФС может принять отставку своего президента Виталия Мутко
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь