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13:42 (мск), источник: Zakon.kz

Радиостанция отказывается от песен Торегали Тореали из-за скандала

Об этом заявил директор радио Азамат Исаев.

Источник: Zakon.kz

Радиостанция OrdaFM снял с эфира песни Торегали Тореали, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил директор радио Азамат Исаев в Instagram.

«Я директор OrdaFM официально заявляю, что после вчерашнего инцидента с певцом Торегали Тореали, мы с коллективом решили снять с эфира все его песни, до того как артист не принесет публичные извинения жителю города Павлодар, где проходил концерт», — написал Азамат Исаев.

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Напомним, ранее в Сети появилось видео якобы с концерта Торегали Тореали, где он со сцены выясняет отношения с пожилым мужчиной в зале.

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