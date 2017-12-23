Радиостанция отказывается от песен Торегали Тореали из-за скандала

«Я директор OrdaFM официально заявляю, что после вчерашнего инцидента с певцом Торегали Тореали, мы с коллективом решили снять с эфира все его песни, до того как артист не принесет публичные извинения жителю города Павлодар, где проходил концерт», — написал Азамат Исаев.