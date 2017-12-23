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13:08 (мск), источник: Newtimes.kz

Генсек Казахстанской федерации футбола подал в отставку

Генеральный секретарь Казахстанской Федерации Футбола Каныш Аубакиров с 1 января 2018 года подал в отставку, сообщается на сайте организации.

Источник: Newtimes.kz

Причиной отставки называются семейные обстоятельства.

До заседания Исполнительного комитета КФФ исполняющим обязанности генерального секретаря Казахстанской Федерации Футбола назначен Азамат Айтхожин.

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Айтхожин обратился к футболистам национальной сборной, поблагодарив игроков сборной.

«Сейчас пришло время взвешенно подойти к оценке результатов прошлого отборочного цикла. Нам нужно идти вперед и бороться за более высокие позиции! … Соперники по группе дали хороший урок и показали футбол, который нам тоже по силам демонстрировать при верном подходе к делу», — сказал Айтхожин.

Айтхожин добавил, что как и раньше, для сборной будут созданы все условия для подготовки к ответственным матчам. В случае получения травм во время пребывания в команде все расходы на лечение возьмет на себя Казахстанская Федерация Футбола.

«Ничто не должно отвлекать игроков от самого главного в футболе — игры», — подчеркнул и.о. генсека КФФ, добавив, что шанс попасть в национальную команду есть у всех, начиная от молодежи и заканчивая опытными игроками.

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