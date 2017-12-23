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13:28 (мск), источник: Tengrinews

Замакима ЮКО привлекли к дисциплинарной ответственности

За непринятие мер по противодействию коррупции к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель акима ЮКО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

Источник: Tengrinews

«По представлению Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции в рамках досудебного расследования по факту получения взятки руководителем управления внутренней политики Южно-Казахстанской области Толегеном Б., за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и непринятие мер по противодействию коррупции к дисциплинарной ответственности в виде “выговора” привлечен заместитель акима ЮКО Садибеков У.», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что дисциплинарное взыскание наложено на Садибекова, курирующего управление внутренней политики областного акимата, в порядке статьи 200 УПК РК («Представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона»). Стоит напомнить, что руководитель несет полную ответственность за все действия, поступки и результаты своих подчиненных. Принцип персональной ответственности за действия подчиненных должен стать аксиомой для каждого руководителя.

Напомним, Толеген Б. был задержан в октябре текущего года Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области при получении через водителя взятки в размере 2,1 миллиона тенге. Денежные средства были получены за оплату по договору о государственных закупках информационных услуг. В настоящее время дело в отношении Толегена Б. рассматривается в суде.

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