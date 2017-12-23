Замакима ЮКО привлекли к дисциплинарной ответственности
За непринятие мер по противодействию коррупции к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель акима ЮКО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
За непринятие мер по противодействию коррупции к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель акима ЮКО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«По представлению Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции в рамках досудебного расследования по факту получения взятки руководителем управления внутренней политики
Отмечается, что дисциплинарное взыскание наложено на Садибекова, курирующего управление внутренней политики областного акимата, в порядке статьи 200 УПК РК («Представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона»). Стоит напомнить, что руководитель несет полную ответственность за все действия, поступки и результаты своих подчиненных. Принцип персональной ответственности за действия подчиненных должен стать аксиомой для каждого руководителя.
Напомним, Толеген Б. был задержан в октябре текущего года Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции