Замакима ЮКО привлекли к дисциплинарной ответственности

Источник: Tengrinews

«По представлению Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции в рамках досудебного расследования по факту получения взятки руководителем управления внутренней политики Южно-Казахстанской области Толегеном Б., за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и непринятие мер по противодействию коррупции к дисциплинарной ответственности в виде “выговора” привлечен заместитель акима ЮКО Садибеков У.», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что дисциплинарное взыскание наложено на Садибекова, курирующего управление внутренней политики областного акимата, в порядке статьи 200 УПК РК («Представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона»). Стоит напомнить, что руководитель несет полную ответственность за все действия, поступки и результаты своих подчиненных. Принцип персональной ответственности за действия подчиненных должен стать аксиомой для каждого руководителя.