Ростовская область закупила библиобусы для обеспечения книгами жителей отдаленных хуторов
Передвижные библиотеки теперь курсируют в семи муниципалитетах региона.
Передвижные библиотеки теперь курсируют в семи муниципалитетах региона.
Представители учреждений культуры из пяти муниципалитетов Ростовской области получили в пятницу, 22 декабря, ключи от новеньких «ГАЗелей», которым предстоит теперь курсировать по Аксайскому, Кашарскому, Константиновскому, Неклиновскому и Целинскому районам, выполняя функцию передвижных библиотек.
— В первом полугодии 2017-го для населенных пунктов Азовского и Мясниковского районов, не имеющих стационарных библиотек, мы уже приобрели два комплекса
Кроме того, комфортабельные автобусы (по 22 млн рублей) получили Областной дом народного творчества (для выездных