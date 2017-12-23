Ростовская область закупила библиобусы для обеспечения книгами жителей отдаленных хуторов

Представители учреждений культуры из пяти муниципалитетов Ростовской области получили в пятницу, 22 декабря, ключи от новеньких «ГАЗелей», которым предстоит теперь курсировать по Аксайскому, Кашарскому, Константиновскому, Неклиновскому и Целинскому районам, выполняя функцию передвижных библиотек.

— В первом полугодии 2017-го для населенных пунктов Азовского и Мясниковского районов, не имеющих стационарных библиотек, мы уже приобрели два комплекса информационно-библиотечного обслуживания, — рассказал первый замгубернатора Игорь Гуськов. — Позже глава региона Василий Голубев принял решение закупить еще пять библиобусов. Все эти семь микроавтобусов обошлись региональному бюджету в сумму более 14 млн рублей.