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23 декабря, источник: Комсомольская правда

Ростовская область закупила библиобусы для обеспечения книгами жителей отдаленных хуторов

Передвижные библиотеки теперь курсируют в семи муниципалитетах региона.

Источник: правительство Ростовской области

Представители учреждений культуры из пяти муниципалитетов Ростовской области получили в пятницу, 22 декабря, ключи от новеньких «ГАЗелей», которым предстоит теперь курсировать по Аксайскому, Кашарскому, Константиновскому, Неклиновскому и Целинскому районам, выполняя функцию передвижных библиотек.

— В первом полугодии 2017-го для населенных пунктов Азовского и Мясниковского районов, не имеющих стационарных библиотек, мы уже приобрели два комплекса информационно-библиотечного обслуживания, — рассказал первый замгубернатора Игорь Гуськов. — Позже глава региона Василий Голубев принял решение закупить еще пять библиобусов. Все эти семь микроавтобусов обошлись региональному бюджету в сумму более 14 млн рублей.

Кроме того, комфортабельные автобусы (по 22 млн рублей) получили Областной дом народного творчества (для выездных мастер-классов и обучающих семинаров) и государственный академический ансамбль песни и пляски Донских казаков им. Квасова.

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