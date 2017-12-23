В Краснодаре для новогодних трамваев составили расписание
Вагоны со светодиодными гирляндами будут курсировать до 14 января.
Вагоны со светодиодными гирляндами будут курсировать до 14 января.
К встрече Нового года Краснодар готов. Город украшен, главная елка наряжена, через несколько часов Деды Морозы зажгут ее своими посохами, по улицам курсируют трамваи со светодиодными гирляндами. Увидеть их жители кубанской столицы могут каждый день. Курсировать они будут до 14 января 2018 года.
— Гирлянды на вагонах включаются с момента выхода на маршрут и до 09:00, а затем с 16:30 и до захода в Западное депо, — рассказали «Комсомольской правде» — Кубань в
Каждый день новогодние трамваи будут выезжать на разные маршруты. Так, например, 23 декабря сияют вагоны «двойки» и «шестерки», а 24 декабря украшенные на линию выйдут «двойки» и «семерки».
Уточнить, где находится новогодние трамваи, можно по телефону «горячей линии» предприятия —