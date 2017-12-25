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16:37 (мск), источник: Forbes

Картошка и блокчейн. Зачем Белоруссия признала криптовалюту

В белорусском законодательстве появились понятия «майнинг», «токен» и «блокчейн». Хорошая новость для IT-компаний: операции с токенами не являются предпринимательской деятельностью, а значит не требуется платить налоги.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», главная цель которого «создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт», — сообщается на сайте главы страны.

Также важными целями названы инвестиции в будущее (IT-кадры и образование) и внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Лукашенко надеется, что принятие криптовалют сделает Белоруссию региональным центром компетенций в этой области. Одним из последствий принятия декрета он видит условия для развития IT-сферы и привлечения «технологий, капиталов и, главное, умных и талантливых людей со всего мира».

Согласно сообщению новостного ресурса tut.by, декрет создает условия для применения в Белоруссии технологии блокчейн, задает рамки для использования токенов и криптовалют. В частности юридические лица могут создавать и размещать токены через Парк высоких технологий (ПВТ), а также совершать с ними операции через биржи криптовалют или операции обмена.

Для физических лиц разрешается владение токенами, а также их майнинг, хранение, обмен, приобретение, отчуждение за белорусские рубли и иностранную валюту, электронные деньги, а также возможно их дарить и завещать. При этом операции с токенами не являются предпринимательской деятельностью, а значит не требуется платить налоги на бизнес-деятельность. По остальным налогам предоставляются льготы и преференции для всех участников отношений с использованием токенов.

Также расширяется список видов деятельности в области высоких технологий, который позволяет стать резидентом Парка высоких технологий (ПВТ): создание и обучение нейросетей, разработка систем беспилотного управления, биотехнологии, создание ПО, образовательная деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, майнинг, киберспорт и другие — всего 38 видов деятельности.

Белорусская долина

Несмотря скромное экономическое состояние и претензии западных стран к политическому обустройству в республике, Белоруссия показывает значимые успехи в области IT:

— В стране выросли такие международные компании, как игровая Wargaming (бренд World of Tanks и другие), разработчик программного обеспечения EPAM, а сервис наложение интерактивных масок на видеоизображение MSQRD купила корпорация Facebook.

— По расчетам основателя, акционера и генерального директора компании «Новые облачные технологии» Дмитрия Комиссарова, каждый ИТ-разработчик приносит Белоруссии в среднем $28500 экспортных доходов, что втрое больше, чем, например, показатель российского программиста.

— Отношение к криптовалютам не зависит от политического строя, каждая страна ищет свой путь. Только Япония из всех стран (и демократических, и не считающихся таковыми) признала биткоин платежным средством). А, например, Южная Корея и Китай запретили ICO и обмен криптовалют на фиатные деньги. При этом в Швейцарии и некоторых других европейских банках созданы «песочницы», в которых для компаний, работающих с криптовалютой, разрешен ограниченный ее обмен на фиатные деньги.

Фактически, Белоруссия включается в передовой мировой процесс: государство разрешает криптовалюты, надеясь контролировать их и получать преференции в виде новых рабочих мест и косвенных налогов. При этом страна имеет опыт в создании ИТ-продуктов, конкурентноспособных на мировом уровне, что косвенно говорит о ее готовности работать с блокчейн-технологией.

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