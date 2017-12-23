МЧС предупредило о порывистом ветре и снегопаде в Москве

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в течение суток 24 декабря по Московской области и городу Москве ожидается снег, ночью местами сильный, метель, усиление ветра с порывами ночью 13−18 м/с, днем 11−16 м/с, гололедица», — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве рекомендуют автомобилистам при ухудшении погоды избегать резких маневров, снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», — добавили в МЧС.