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13:38 (мск), источник: Интерфакс

МЧС предупредило о порывистом ветре и снегопаде в Москве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Метель, гололедица и порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье, сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе московского главка МЧС.

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Источник: Агентство «Москва»

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в течение суток 24 декабря по Московской области и городу Москве ожидается снег, ночью местами сильный, метель, усиление ветра с порывами ночью 13−18 м/с, днем 11−16 м/с, гололедица», — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве рекомендуют автомобилистам при ухудшении погоды избегать резких маневров, снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», — добавили в МЧС.

В Москве на выходных ожидается резкое падение атмосферного давления
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
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