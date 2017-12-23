Президент знакомится с социальными объектами в столице

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Сначала глава государства познакомился со строительством нового здания Союза писателей Узбекистана в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои и работой, выполненной в Аллее литераторов.

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Как известно, глава нашего государства посетил это место в июне 2017 года и дал указания по строительству и благоустройству. За последние 6 месяцев была проведена огромная работа на площади 9,6 гектаров. Возведено новое здание Союза писателей Узбекистана. Здание состоит из двух этажей, на первом этаже которого находятся редакции журналов «Жаҳон адабиёти» («Мировая литература»), «Шарқ юлдузи» («Звезда Востока»), «Ёшлик» («Молодость»), и Общественный фонд «Ижод» («Творчество»). В здании также есть активный зал на 150 мест, который позволяет проводить творческие вечера и художественные дискуссии. На втором этаже здания разместится Союз писателей. При откроется богатая библиотека.

Глава государства подчеркнул необходимость повысить статус Союза и превратить его в учреждение, которое играло бы важную роль в обогащении духовности нашего народа. Великий мыслитель Алишер Навои всегда призывал всех творить добро, и наши литературные деятели должны поощрять людей к укреплению независимости, творчеству и великодушию, а молодежь — патриотизму. Интеллигентный человек, творческий деятель всегда думает о благополучии народа. Поэтому, чем больше таких людей в нашей стране, тем лучше нашему обществу.

Президент Шавкат Мирзиёев дал указания о дальнейшем улучшении творческих условий для людей, которые будут воспевать нашу страну, нашу историю, наше прошлое и настоящее, богатое наследие, в частности, создании не территории Союза красивого цветового сада, придающего вдохновение. В Аллее литераторов каждый день должны звучать стихи известных поэтов.

По поручению главы государства библиотека Союза будет связана с Национальной библиотекой имени Алишера Навои и литературные деятели получать прямой доступ на этот богатый книжный фонд.

Президент Шавкат Мирзиёев сказал, что для дальнейшего повышения духовного и просветительского значения Союза целесообразно разработать и реализовать по концепцию усовершенствования созданного здесь Музея литературы.