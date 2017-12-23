Непогода в Ростове: завтра область накроет сильный снегопад

В ближайшие дни — 24 и 25 декабря — в Ростовской области усилится ветер до 26 метров в секунду, ожидается сильный снег и метель. Об этом сообщили в МЧС. Спасатели предупреждают о сильном гололёде на дорогах.

В сообщении ведомства также говорится о возможных сбоях в энергоснабжении, увеличении числа ДТП и пробок на дорогах Ростова-на-Дону. Спасатели просят жителей быть предельно внимательными при использовании электрических приборов, не оставлять без надзора источники открытого огня и камины, а в чрезвычайной ситуации звонить по телефону «112».

По данным сервиса Gismeteo, сегодня ночью температура в Ростове опустится до -4 градусов, днём в воскресенье будет до +3 тепла, вероятность осадков — 100%. В понедельник столбики термометров поднимутся до +6 градусов, синоптики прогнозируют дождь. До конца года морозы в Ростовской области не ожидаются.