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15:15 (мск), источник: Деловое сообщество

Непогода в Ростове: завтра область накроет сильный снегопад

Спасатели предупреждают о метели и гололёде на дорогах региона.

В ближайшие дни — 24 и 25 декабря — в Ростовской области усилится ветер до 26 метров в секунду, ожидается сильный снег и метель. Об этом сообщили в МЧС. Спасатели предупреждают о сильном гололёде на дорогах.

В сообщении ведомства также говорится о возможных сбоях в энергоснабжении, увеличении числа ДТП и пробок на дорогах Ростова-на-Дону. Спасатели просят жителей быть предельно внимательными при использовании электрических приборов, не оставлять без надзора источники открытого огня и камины, а в чрезвычайной ситуации звонить по телефону «112».

По данным сервиса Gismeteo, сегодня ночью температура в Ростове опустится до -4 градусов, днём в воскресенье будет до +3 тепла, вероятность осадков — 100%. В понедельник столбики термометров поднимутся до +6 градусов, синоптики прогнозируют дождь. До конца года морозы в Ростовской области не ожидаются.

Напомним, что последний сильный снегопад в Ростове-на-Дону зафиксирован 24 ноября — тогда в городе резко ухудшилась дорожная обстановка, возникли 10-балльные пробки и большое количество аварий из-за гололёда.

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 Непогода в Ростове: завтра область накроет сильный снегопад
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