Российские моряки открыли 11 неизвестных островов

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Российские военные моряки провели немало экспедиций и походов за последние несколько лет и обнаружили в разных частях Мирового океана новые земли.

По словам главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, русские военные моряки совершали кругосветные путешествия в 2014—2016 годах. Именно в этот период с находками особенно везло.

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«Доля современных морских средств навигации и океанографии увеличилась в два раза. В последние годы открыты 11 островов, девять мысов, шесть проливов и пять бухт», — рассказал он «Интерфаксу».

По заверению многих исследователей, на планете Земля насчитывается около 500 000 островов.