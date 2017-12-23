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15:26 (мск), источник: Моя Планета

Российские моряки открыли 11 неизвестных островов

Мировой океан настолько неизведанный, что 11 новых островов — далеко не предел открытий. Об обнаружении «земли на горизонте» рассказали в ВМФ России.

Источник: Reuters

Российские военные моряки провели немало экспедиций и походов за последние несколько лет и обнаружили в разных частях Мирового океана новые земли.

По словам главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, русские военные моряки совершали кругосветные путешествия в 2014—2016 годах. Именно в этот период с находками особенно везло.

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«Доля современных морских средств навигации и океанографии увеличилась в два раза. В последние годы открыты 11 островов, девять мысов, шесть проливов и пять бухт», — рассказал он «Интерфаксу».

По заверению многих исследователей, на планете Земля насчитывается около 500 000 островов.

Только 2% островов имеют на своей территории постоянных жителей. Примерно 490 000 островов остаются незаселенными. Основное количество островов расположено у побережья девяти стран мира — Японии, Индонезии, Филиппин, Мальдив, Греции, Швеции, Финляндии, Норвегии и Канады.

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