Морозная погода с прояснениями ожидает жителей Нижегородской области в выходные и первые дни последней недели года.

Как отмечают синоптики, в нижегородском регионе в ночь на воскресенье 24 декабря температура воздуха понизится до -11 градусов. Днем 24 декабря ожидается −8… −3 градусов мороза. На дорогах гололедица. Облачно с прояснениями. Снег и метель.