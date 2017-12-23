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23 декабря, источник: НТА-Приволжье

Морозная погода с прояснениями ожидает жителей Нижегородской области в выходные и первые дни последней недели года

Морозная погода с прояснениями ожидает жителей Нижегородской области в выходные и первые дни последней недели года.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечают синоптики, в нижегородском регионе в ночь на воскресенье 24 декабря температура воздуха понизится до -11 градусов. Днем 24 декабря ожидается −8… −3 градусов мороза. На дорогах гололедица. Облачно с прояснениями. Снег и метель.

25 декабря ночью −10… −5 градусов ниже ноля, днем −8…−3. На дорогах гололедица. Облачно с прояснениями. Снег и метель.

26 декабря ожидается понижение температуры до -12 градусов мороза ночью, днем −10… −5. Снег. Метель. На дорогах гололедица.

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