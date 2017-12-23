Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Полупрозрачный наряд невесты принца Гарри возмутил британцев
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Белые пятна на карте: как в России умирали городаВ России за последние три десятилетия оказались заброшены сотни небольших городов. Люди потеряли работу и покинули дома
Как восприняли украинскую конференцию Собчак
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Полина Гагарина снялась в клипе полностью обнаженной – СМИ
В США назвали "страховку" РФ в случае войны — СМИ
Елена Перминова отдыхает с семьей на горнолыжном курорте
Екатерина Варнава станцевала в блестящем мини-платье
СМИ: 30-летняя дочь Салтыковой стала копией знаменитой мамы
Депортированная из Италии Анфиса Чехова: Обидно
Песков ответил на расследование ФБК о доме экс-жены и ее самолете
Путин прервал заседание и ушел на 25 минут
Фоторепортажи
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
8Москва преобразилась к празднику
23 декабря, источник: Новый Калининград

МЧС: на Калининградскую область надвигается шторм со скоростью ветра до 26 м/с

В регионе ожидается серьезное усиление ветра. Об этом сообщает на своем сайте региональное управление МЧС со ссылкой на Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

Объявлено штормовое предупреждение. Усиление западного, северо-западного ветра прогнозируется до 21−26 м/с.

Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует в указанное время соблюдать особую осторожность, при вынужденном пребывании под открытым небом находиться в отдалении от зданий, избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить близко к опорам линий электропередач, трансформаторным подстанциям, не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона также можно набрать номер «112», со стационарного — «01»).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Вечерний @Калининград: гибель лужи, запоздавший прогресс и муравьед ест
Меркель и Макрон призвали Россию вернуться в СЦКК в Донбассе
Названы условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс
Яценюка на десять минут задержали в Швейцарии по запросу России
Сенатор: скоро начнется изготовление опытного образца ПАК ДА
Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию
Саудовская Аравия требует от принца $6 млрд за освобождение
Парламент Чечни бойкотировал Instagram из-за блокировки Кадырова
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Гениальный прокат Загитовой доказал: сейчас она лучшая в России Загитова триумфально выиграла чемпионат России, Сотскова показала, что ее стоит бояться, а 14-летняя Косторная взяла бронзу "на перспективу"
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
На рынке недвижимости стало больше зелени
Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь