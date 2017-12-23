DJ Smash навестил детей из пермского детского дома
Он поговорил с ребятами и подарил им подарки.
Он поговорил с ребятами и подарил им подарки.
Известный российский исполнитель посетил пермский детский дом. Уроженец Перми Андрей Ширман, известный как DJ Smash, побывал в Центре помощи детям № 12.
«В родной Перми заехал в Центр Помощи Детям N12 поделиться новогодним настроением, подарить подарки и поболтать о смысле жизни. Давайте делать добро и любить друг друга. Нужно перед Новым годом сделать
Также Андрей написал, что поддержал неформальное общественное движение PutinTeam, которое создал известный хоккеист Александр Овечкин.
Идею перед Новым годом посещать детские дома подали певица Нюша и её муж — генеральный президент Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов. Они призвали своих друзей из числа спортсменов и звёзд