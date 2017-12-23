DJ Smash навестил детей из пермского детского дома

«В родной Перми заехал в Центр Помощи Детям N12 поделиться новогодним настроением, подарить подарки и поболтать о смысле жизни. Давайте делать добро и любить друг друга. Нужно перед Новым годом сделать что-нибудь доброе! Давно уже поддерживаю проект Жить, делал ремикс на песню с таким же названием. И вот — теперь реальное дело для того, чтобы жить стало лучше».