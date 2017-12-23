В Краснодаре прошел парад Дедов Морозов
В субботу, 23 декабря, Деды Морозы и Снегурочки со всего края съехались в столицу Кубани на традиционный краевой праздник «Новогодняя звезда».
В субботу, 23 декабря, Деды Морозы и Снегурочки со всего края съехались в столицу Кубани на традиционный краевой праздник «Новогодняя звезда».
Сказочные герои прибыли в Краснодар, чтобы зажечь главную городскую елку и подарить праздничное настроение жителям краевого центра.
Праздник стартовал на площади Пушкина ровно в полдень. После новогодней переклички сказочные персонажи отправились заряжать «Снежинки желаний».
Колонну новогодних волшебников сопровождал
— По пути артисты останавливались у Краснодарского музыкального театра, Краснодарского краевого театра кукол и Краснодарской филармонии им. Пономаренко, где шествие встречали новогодними концертными номерами, — рассказали в
А уже на Театральной площади все вместе Деды Морозы зажгли огни на главной городской елке звездами своих посохов.