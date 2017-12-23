В Краснодаре прошел парад Дедов Морозов

Сказочные герои прибыли в Краснодар, чтобы зажечь главную городскую елку и подарить праздничное настроение жителям краевого центра.

Праздник стартовал на площади Пушкина ровно в полдень. После новогодней переклички сказочные персонажи отправились заряжать «Снежинки желаний».

Колонну новогодних волшебников сопровождал детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов «Юнга» Новороссийска. Так что парад был по-настоящему шумный!

— По пути артисты останавливались у Краснодарского музыкального театра, Краснодарского краевого театра кукол и Краснодарской филармонии им. Пономаренко, где шествие встречали новогодними концертными номерами, — рассказали в пресс-службе минкульта региона.