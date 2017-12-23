Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
Полупрозрачный наряд невесты принца Гарри возмутил британцев
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Путин на просьбу Миронова о званиях артистов: здрасьте, приехали
Белые пятна на карте: как в России умирали городаВ России за последние три десятилетия оказались заброшены сотни небольших городов. Люди потеряли работу и покинули дома
В проекте Крымского моста найдена ошибка
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
В США назвали главную "страховку" РФ в случае войны — СМИ
Явлинский поведал о разговоре с Путиным об Украине
25-летняя внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Поклонники раскритиковали нелепый наряд Кристины Асмус
СМИ: 30-летняя дочь Салтыковой стала копией знаменитой мамы
Депортированная из Италии Анфиса Чехова: Обидно
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
8Москва преобразилась к празднику
23 декабря, источник: Комсомольская правда

В Краснодаре прошел парад Дедов Морозов

В субботу, 23 декабря, Деды Морозы и Снегурочки со всего края съехались в столицу Кубани на традиционный краевой праздник «Новогодняя звезда».

Сказочные герои прибыли в Краснодар, чтобы зажечь главную городскую елку и подарить праздничное настроение жителям краевого центра.

Праздник стартовал на площади Пушкина ровно в полдень. После новогодней переклички сказочные персонажи отправились заряжать «Снежинки желаний».

Колонну новогодних волшебников сопровождал детско-юношеский оркестр духовых и ударных инструментов «Юнга» Новороссийска. Так что парад был по-настоящему шумный!

— По пути артисты останавливались у Краснодарского музыкального театра, Краснодарского краевого театра кукол и Краснодарской филармонии им. Пономаренко, где шествие встречали новогодними концертными номерами, — рассказали в пресс-службе минкульта региона.

А уже на Театральной площади все вместе Деды Морозы зажгли огни на главной городской елке звездами своих посохов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Лайфхак: как уменьшить новогодний стресс
«Удачи вам, Владимир Владимирович!»
Меркель и Макрон призвали Россию вернуться в СЦКК в Донбассе
Названы условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс
Яценюка на десять минут задержали в Швейцарии по запросу России
Сенатор: скоро начнется изготовление опытного образца ПАК ДА
Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию
Саудовская Аравия требует от принца $6 млрд за освобождение
Парламент Чечни бойкотировал Instagram из-за блокировки Кадырова
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Гениальный прокат Загитовой доказал: сейчас она лучшая в России Загитова триумфально выиграла чемпионат России, Сотскова показала, что ее стоит бояться, а 14-летняя Косторная взяла бронзу "на перспективу"
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь