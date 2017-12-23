Полицейские Криулян вручили подарки малоимущим семьям

Подарки вручили семье Кетруска. Мария сама воспитывает двоих детей. В этом году ее супруг погиб.



Якоб и Виктория поддерживают маму в трудные моменты, как могут.



А полицейские уже не первый раз помогают семье.



«Для нас это уже стало доброй традицией. Собираем деньги и стараемся принести радость семьям нашего района. Не хотим оставаться безразличными, поэтому помогаем чем можем», — сказала сотрудница ИП Криулень Евгения Флорика.



«Пусть в вашем доме будет аромат праздника и новогодней елки. Украшайте ее, и встречайте Новый год».



Навестили полицейские и семью Греку. Женщина тяжело больна, и сама растит троих детей.



«Это огромная помощь для нас. Желаем все людям добра, чтобы они никогда не сталкивались с такими проблемами», — сообщила жительница села Старые Дубоссары Вера Греку.



Мэрия оказывает семье материальную поддержку, обеспечивает дровами. А гостинцы от инспектората полиции сделают богаче праздничный стол.



«Новый год будет встречать дома, приготовим что-нибудь, позовём бабушку», — передаёт Вжительница села Старые Дубоссары Вера Греку.



Сотрудники полиции Криулян навестили ещё две семьи в селах Избиште и Новые Малаешты. В канун зимних праздников они дарят подарки малоимущим семьям уже третий год подряд.