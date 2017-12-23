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23 декабря, источник: Publika.md

Полицейские Криулян вручили подарки малоимущим семьям

Четырем малоимущим семьям Криулянского района оказали материальную помощь. Гостинцы для нуждающихся собрали в районном инспекторате полиции.

Источник: Publika.md
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Подарки вручили семье Кетруска. Мария сама воспитывает двоих детей. В этом году ее супруг погиб.

Якоб и Виктория поддерживают маму в трудные моменты, как могут.

А полицейские уже не первый раз помогают семье.

«Для нас это уже стало доброй традицией. Собираем деньги и стараемся принести радость семьям нашего района. Не хотим оставаться безразличными, поэтому помогаем чем можем», — сказала сотрудница ИП Криулень Евгения Флорика.

«Пусть в вашем доме будет аромат праздника и новогодней елки. Украшайте ее, и встречайте Новый год».

Навестили полицейские и семью Греку. Женщина тяжело больна, и сама растит троих детей.

«Это огромная помощь для нас. Желаем все людям добра, чтобы они никогда не сталкивались с такими проблемами», — сообщила жительница села Старые Дубоссары Вера Греку.

Мэрия оказывает семье материальную поддержку, обеспечивает дровами. А гостинцы от инспектората полиции сделают богаче праздничный стол.

«Новый год будет встречать дома, приготовим что-нибудь, позовём бабушку», — передаёт Вжительница села Старые Дубоссары Вера Греку.

Сотрудники полиции Криулян навестили ещё две семьи в селах Избиште и Новые Малаешты. В канун зимних праздников они дарят подарки малоимущим семьям уже третий год подряд.

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