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23 декабря, источник: РИА Крым

В Крыму в следующем году прогнозируют бум рождаемости

С января по ноябрь 2017 года отделы ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма зарегистрировали рождение 19 тыс 415 детей.

Источник: РИА "Новости"

В Крыму в 2018 год может быть зафиксирован рост рождаемости. Как рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму» замминистра юстиции РК, начальник департамента ЗАГС Наталия Пельо, основанием для таких прогнозов стало количество зарегистрированных в этом году браков: с начала года в Крыму отношения узаконили 12 тыс пар.

«Исходя из количества зарегистрированных браков, мы надеемся, что бэби-бум у нас случится. В этом году мы за 11 месяцев более 12 тыс браков зарегистрировали. Чем больше браков, мы надеемся, тем больше будет деток. А самое большое количество браков было в 2015 году- больше 17 тыс. Такого на полуострове не наблюдалось более 15 лет», — рассказала она.

Наталия Пельо также отметила увеличение возраста, в котором крымчане вступают в брак.

«Браки у нас зрелые, в Крыму: для девушек средний возраст — это 28 лет, для молодых людей — 34. Мы считаем, что это браки уже осознанные, и люди, которые понимают, что семья это навсегда», — подчеркнула она.

Что касается итогов 2017 года, предполагает замминистра юстиции, рассчитывать на рекорды не придется. В ведомстве прогнозируют, что рождаемость на полуострове сохранится на уровне 2016 года.

«В этом году по нашим прогнозам мы зарегистрируем такое же количество рождений, как и в прошлом году. Пока особого демографического роста мы в этих цифрах не видим, но стабильность это всегда хорошо», — заметила она.

По данным Минюста Республики, с января по ноябрь 2017 года отделы ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма зарегистрировали рождение 19 тыс 415 детей: 9 тыс 970 мальчиков и 9 тыс 445 девочек.

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