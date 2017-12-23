В Крыму в следующем году прогнозируют бум рождаемости
С января по ноябрь 2017 года отделы ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма зарегистрировали рождение 19 тыс 415 детей.
С января по ноябрь 2017 года отделы ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма зарегистрировали рождение 19 тыс 415 детей.
В Крыму в 2018 год может быть зафиксирован рост рождаемости. Как рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму» замминистра юстиции РК, начальник департамента ЗАГС Наталия Пельо, основанием для таких прогнозов стало количество зарегистрированных в этом году браков: с начала года в Крыму отношения узаконили 12 тыс пар.
«Исходя из количества зарегистрированных браков, мы надеемся, что
Наталия Пельо также отметила увеличение возраста, в котором крымчане вступают в брак.
«Браки у нас зрелые, в Крыму: для девушек средний возраст — это 28 лет, для молодых людей — 34. Мы считаем, что это браки уже осознанные, и люди, которые понимают, что семья это навсегда», — подчеркнула она.
Что касается итогов 2017 года, предполагает замминистра юстиции, рассчитывать на рекорды не придется. В ведомстве прогнозируют, что рождаемость на полуострове сохранится на уровне 2016 года.
«В этом году по нашим прогнозам мы зарегистрируем такое же количество рождений, как и в прошлом году. Пока особого демографического роста мы в этих цифрах не видим, но стабильность это всегда хорошо», — заметила она.
По данным Минюста Республики, с января по ноябрь 2017 года отделы ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма зарегистрировали рождение 19 тыс 415 детей: 9 тыс 970 мальчиков и 9 тыс 445 девочек.