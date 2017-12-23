Из-за штормового предупреждения энергетики ввели режим повышенной готовности
В Калининградской области
В Калининградской области
Особый режим введён после сообщения МЧС об усилении ветра, пояснили в ведомстве. В «Янтарьэнерго» сформирован оперативный штаб по реагированию на возможные ЧП.
На время действия штормового предупреждения приостановлены плановые ремонтные работы на подстанциях и линиях электропередачи. Контроль за работой оборудования усилен.
На случай, если ожидаемый шквалистый ветер
В субботу, 23 декабря, было объявлено штормовое предупреждение по Калининградской области. МЧС предупреждает о возможном усилении ветра до 26 м/с.