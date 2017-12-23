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23 декабря, источник: Клопс.ru

Из-за штормового предупреждения энергетики ввели режим повышенной готовности

В Калининградской области из-за штормового предупреждения энергетики ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба АО «Янтарьэнерго».

Источник: Клопс.ru

Особый режим введён после сообщения МЧС об усилении ветра, пояснили в ведомстве. В «Янтарьэнерго» сформирован оперативный штаб по реагированию на возможные ЧП.

На время действия штормового предупреждения приостановлены плановые ремонтные работы на подстанциях и линиях электропередачи. Контроль за работой оборудования усилен.

На случай, если ожидаемый шквалистый ветер всё-таки натворит дел, в компании сформировали 42 аварийно-восстановительные бригады. О нарушениях в работе электросетей жители региона могут сообщать по телефону 8 (800) 775−57−48.

В субботу, 23 декабря, было объявлено штормовое предупреждение по Калининградской области. МЧС предупреждает о возможном усилении ветра до 26 м/с.

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