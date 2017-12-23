Житель Канады выиграл в лотерею $47 млн
Имя победителя и город, в котором продали счастливый билет, организаторам розыгрыша пока не известны.
Имя победителя и город, в котором продали счастливый билет, организаторам розыгрыша пока не известны.
ОТТАВА, 23 декабря. /ТАСС/. Неизвестный пока житель провинции Квебек выиграл 60 млн канадских долларов ($47 млн) в популярную национальную лотерею Lotto Max. Об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей.
«Выпавшие номера — 13, 16, 19, 21, 24, 26, 30.
Кроме того, в рождественском розыгрыше (в Канаде Рождество отмечают 25 декабря) было заложено сразу 32 «утешительных» приза в размере одного миллиона долларов ($780 тыс.) каждый. «16 из них были разыграны», — уточнили организаторы.
Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015—2017 годах были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.