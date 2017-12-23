На ВДНХ заработали самые большие в столице тюбинговые горки

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На ВДНХ открылся новый комплекс тюбинговых горок «Ракета» — один из двух крупных объектов зимнего отдыха. Об этом Мэр Москвы рассказал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Горки расположены на площади Промышленности, вокруг макета ракеты-носителя «Восток-1», перед павильоном «Космос». Комплекс состоит из двух склонов, большого и малого, расходящихся по площади. Высота стартовой площадки большого склона — 20 метров, малого — 12. Длина большого спуска — 180 метров, малого — 120. На стартовые площадки тюбинги доставляются с помощью бугельного подъемника.

На площади Промышленности установили четыре светящихся арт-объекта высотой шесть метров. Они изображают спортсменов. Центральный арт-объект «Солнечная система» состоит из Солнца и планет, среди них волшебная планета Новый Год. Кроме того, до середины января для гостей будут работать фуд-корт и рождественская ярмарка.

При проектировании и строительстве комплекса применяли самые современные технологии. Кроме того, он всепогодный, поэтому может работать и в сильные морозы, и в оттепели.

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Планируется, что в этом сезоне парк будет открыт до 18 февраля. В течение этого периода проведут не меньше пяти благотворительных акций.