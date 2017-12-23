На ВДНХ заработали самые большие в столице тюбинговые горки
Комплекс состоит из двух склонов — большого и малого. Длина большого спуска — 180 метров, малого — 120.
Комплекс состоит из двух склонов — большого и малого. Длина большого спуска — 180 метров, малого — 120.
На ВДНХ открылся новый комплекс тюбинговых горок «Ракета» — один из двух крупных объектов зимнего отдыха. Об этом Мэр Москвы рассказал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Горки расположены на площади Промышленности, вокруг макета
На площади Промышленности установили четыре светящихся
Планируется, что в этом сезоне парк будет открыт до 18 февраля. В течение этого периода проведут не меньше пяти благотворительных акций.
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